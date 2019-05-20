她花9000請寵物保姆顧毛孩　監視器打開只見「2肉體相擁激情」

▲布蘭格被雇主發現照顧寵物卻帶男人回家。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

對於有飼養寵物的人而言，出遠門就是一種分離又擔心的過程，於是就會選擇請寵物保姆或是送到旅館。但住在美國加州的布朗（Rosie Brown）為了要到其它州參加親戚的婚禮，決定花315元美金（約台幣9000元）請來寵物保姆布蘭格希望可以好好顧好家中的毛小孩，卻意外在寵物攝影機看到「激情」的畫面。

根據英國《每日郵報》報導，布朗因為要出遠門參加婚禮4天，因此使用寵物保姆APP，配對到一個適合照顧自家毛寶貝的保姆，而布蘭格也就剛好媒合成功。這樣的寵物保姆可以居住在雇主家，24小時的照料寵物，而布蘭格事前有提到可能「男友會稍微來探望」，布朗也不以為然的答應。而在出門前，布朗也跟布蘭格表示，家中有動物攝影機，所以一切事情都還是可以掌控。

沒想到就在參加婚禮的當天，監看毛小孩的攝影機APP發出通知，表示家中出現陌生人，她情急下打開，發現竟是布蘭格帶著一名不認識的男子回家，兩人甚至還在她新買的沙發上「激戰」，完事後更半裸的在家中走來走去。原先布朗曾要求布蘭格要每天帶狗出去上廁所，但布蘭格也只是用寵物尿墊，甚至對著狗大喊「賤狗，快點去上廁所！」，這一切看在布朗眼裡滿滿都是氣氛和心疼。

回到家後，布朗決定將布蘭格的事情公開，「我是看到她有200多個滿意的評分，我才選擇，沒想到卻是這樣」而當她質問布蘭格為何在家中不穿褲子，也只得到「我喜歡裸體走動」的荒謬答案。布朗事後也對APP公司提出客訴，「最好當保姆到雇主家時，負責公司也要有人跟著，才能有保障」。