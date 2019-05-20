小王勾人妻私奔遭私刑毒打　2表妹也被「綁樹」行虐數小時

▲小王與表妹一起被綁在樹上遭虐數小時。（圖／翻攝自YouTube／The Quint）

國際中心／綜合報導

印度中央邦一名男子因為夥同2名表妹幫他帶走人妻私奔，事情曝光後被對方丈夫抓回並綁在樹上，用粗繩、棍棒毒打，2名表妹也因為幫助他慘遭相同對待，時間長達好幾個小時。數百名鄉民無情圍觀3人遭私刑的恐怖畫面，影片近來也在網路上流傳。

事件14日發生在中央邦達爾區(Dhar)的Arjun Colony一帶，從影片中可看到，私奔小王與2名表妹都被綁在樹上慘遭毒手，她們淒厲的哭叫聲不斷傳來，雖然現場有數百名村民圍觀，卻沒有人出面阻止，後來小王也受不了大聲求救，但只換來更無情的毒打。

當地媒體指出，影片中一名打人的男子名叫穆克什(Mukesh)，和人私奔的女子就是他老婆，他發現後先到警局報案，隔天又打電話給小王要求見面談判，結果對方帶著人妻一同會面，一到現場就被大批親戚抓起來並捆綁，連曾給過幫助的對方表妹也不放過。

警方事後調查發現，涉案人員一共多達9人，目前已逮捕到5人，其中包含3名女子，由於其中1名涉案少女未成年，便根據當地刑法以及兒童性虐待法進行起訴，希望能盡快將另外4名在逃者逮捕到案。