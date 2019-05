今天午睡了沒？　美研究：每天午餐後睡1小時...大腦年輕5歲

▲ 不想要年紀大了罹患失智症,就從睡眠開始。(圖/pixabay)

你有睡午覺的習慣嗎?一項刊載在「美國老年醫學學會雜誌」的研究指出,每天午餐後騰出一個小時的時間午睡,可以提高記憶力及思維能力5倍,大腦甚至能夠年輕5歲;長時間下來,甚至還能夠大幅降低年老時罹患阿茲海默症或其他失智症的機率。

根據「Medical News Today」網站報導,來自美國賓州大學(University of Pennsylvania)(Johns Hopkins University)睡眠與晝夜神經生物學中心(Center for Sleep and Circadian Neurobiology)的研究人員招募了2974名年齡在65 歲以上的中國受試者,對他們進行了「數學、圖像及記憶喚回」等一系列的測試,從中評估他們的注意力、記憶力、思維能力及視覺空間能力。

接著,研究人員又詢問每位受試者在過去的一個月內,每天午餐後都花多久時間來午睡,並將他們分為不午睡(0分鐘)、小睡片刻(少於30分鐘),適度午睡(30-90分鐘)和長時間午睡(超過90分鐘)4類。其中,大約57.7%的受試者都有午餐後午睡的習慣,平均的睡眠時間則是1小時左右。

分析結果顯示,這一群每天午睡1 小時的人,相較於那些不午睡、午睡時間過長或過短的人比起來,在測驗中普遍表現良好,特別是在記憶及認知能力方面,就相差了4到6倍,2者大腦的年齡就像是相差了5歲一樣。

其實早在2013年,英國廣播公司與倫敦索立大學(University of Surrey)睡眠研究中心就曾做過一項實驗,證實多一個小時的睡眠,可以大幅增加受試者在進行測試時的靈敏程度。

透過規律、高品質、完整不間斷的夜間睡眠,再搭配1小時左右的午睡,不但能夠讓自己充滿活力、思緒清晰、工作效率提升,也減緩了大腦的老化,絕對是利大於弊。