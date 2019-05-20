今天午睡了沒？　美研究：每天午餐後睡1小時...大腦年輕5歲

▲ 不想要年紀大了罹患失智症，就從睡眠開始。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

你有睡午覺的習慣嗎？一項刊載在「美國老年醫學學會雜誌」的研究指出，每天午餐後騰出一個小時的時間午睡，可以提高記憶力及思維能力5倍，大腦甚至能夠年輕5歲；長時間下來，甚至還能夠大幅降低年老時罹患阿茲海默症或其他失智症的機率。

根據「Medical News Today」網站報導，來自美國賓州大學（University of Pennsylvania）（Johns Hopkins University）睡眠與晝夜神經生物學中心（Center for Sleep and Circadian Neurobiology）的研究人員招募了2974名年齡在65 歲以上的中國受試者，對他們進行了「數學、圖像及記憶喚回」等一系列的測試，從中評估他們的注意力、記憶力、思維能力及視覺空間能力。

接著，研究人員又詢問每位受試者在過去的一個月內，每天午餐後都花多久時間來午睡，並將他們分為不午睡（0分鐘）、小睡片刻（少於30分鐘），適度午睡（30-90分鐘）和長時間午睡（超過90分鐘）4類。其中，大約57.7％的受試者都有午餐後午睡的習慣，平均的睡眠時間則是1小時左右。

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▲養成睡午覺的好習慣，大腦反應能更加敏捷，也能提升記憶力。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

分析結果顯示，這一群每天午睡1 小時的人，相較於那些不午睡、午睡時間過長或過短的人比起來，在測驗中普遍表現良好，特別是在記憶及認知能力方面，就相差了4到6倍，2者大腦的年齡就像是相差了5歲一樣。

其實早在2013年，英國廣播公司與倫敦索立大學（University of Surrey）睡眠研究中心就曾做過一項實驗，證實多一個小時的睡眠，可以大幅增加受試者在進行測試時的靈敏程度。

透過規律、高品質、完整不間斷的夜間睡眠，再搭配1小時左右的午睡，不但能夠讓自己充滿活力、思緒清晰、工作效率提升，也減緩了大腦的老化，絕對是利大於弊。