巴西爆槍擊血案！7嫌闖入酒吧射殺11人　官員：發生大屠殺

▲ 酒吧外塞滿圍觀民眾。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

巴西北部驚傳槍擊案，一群持槍歹徒19日突然闖入帕拉州（Pará）首府貝倫（Belém）一間酒吧開槍，射殺5男6女，現場一片混亂。目前帕拉州官員僅證實發生一場大屠殺，並未透露其他細節。

當地新聞網站G1援引警方說法報導，共7名槍手涉入這場槍擊，其中1人受傷。另有消息指出，7人作案前分乘3輛汽車及1輛摩托車抵達酒吧外。

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▲ 一名男子坐在酒吧外，沙發上還有一具屍體。（圖／路透社）

帕拉州發言人梅洛（Natalia Mello）對此僅表示，「確實發生大屠殺」；該州新聞中心官員停止接聽電話，軍隊及民警也並未回覆電話或電子郵件。此前，聯邦政府3月底才派出國民警衛隊前往貝倫，希望在90天內提升該市治安。

官方統計顯示，巴西2017年共發生6.4萬起殺人案，創下歷史新高，大多與幫派有關，且其中70%是因槍支造成。黑幫份子1月橫掃福塔雷薩（Fortaleza），使整個城市陷入停頓，商家、公車和計程車都無法營業。而敵對幫派或黑幫與警察間的槍戰每天都在里約熱內盧上演，過程中經常波及無辜，甚至導致旁觀民眾喪命。

1月就職的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）競選時最主要承諾之一便是放寬巴西嚴格的槍支法律，因為犯罪分子持有非法獲取的槍支，而「正直的公民」應有權合法購買槍支自衛。為兌現此政見，他頒布2項使人們更容易取得槍支的總統令，但聯邦檢方正極力促使法院阻止法令通過。