米奇哭哭！全世界瘋玩日本迪士尼　櫻花妹畢旅熱點「最愛南韓」！

記者林瑩真／綜合外電報導

對日本人來說，大學還沒畢業就必須面對找工作的壓力，沒有所謂的畢業旅行，因此，高中畢業旅行對他們而言格外重要。一個調查發現，日本女高中生不再喜歡去迪士尼樂園慶祝畢業，現在最喜歡的地點是「南韓」！

綜合外媒報導，日本東京迪士尼樂園一直是許多高中生嚮往的畢業旅行地點，尤其是女高中生，熱愛集體穿著制服去享受遊行及拍攝照片。然而，日本高中生網頁針對日本各地的女高中生進行調查，發現第一名已經換人。

現在日本女高中生最愛的畢業旅行地點是南韓！報導指出，南韓的街頭美景及美食、方便群聚逛街購物等優點，都是日本女高中生所注重的細節，特別是這幾項優點都適合在社群媒體如Instagram、Twitter上發文。

日本女高中生認為，南韓從整體而言上來看，非常適合愛拍照的社群媒體使用者，包括許多風景如畫的景點、街頭隨拍就美、美食攤販或餐館都很值得探索，幾乎讓熱愛拍照的人夢想成真。

除此之外，近年來南韓藝人也風靡日本，吸引許多日本粉絲前往南韓朝聖；更不用說日本女生特別愛美，南韓作為美妝大國，嶄新、便宜的化妝品再度擄獲愛美的日本女高中生們。

該網站也調查日本女高中生喜歡的其他畢業旅行地點，繼冠軍南韓、亞軍迪士尼樂園後，第三名為夏威夷，第四名為關島。至於可媲美東京迪士尼樂園的大阪環球影城，即使跟許多動漫、電影、遊戲合作主題，可惜還是無法獲得女高中生的喜愛。