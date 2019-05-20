WHA今開幕「上演2對2辯論」　4友邦接力為台灣爭取參與機會

▲世界衛生大會（WHA）今日開幕，台灣14友邦將進行「2對2辯論」，爭取台灣以觀察員身分參與大會。（圖／翻攝自WHO官網）

國際中心／綜合報導

第72屆世界衛生大會（WHA）20日正式開幕，台灣14個友邦要求「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，此提案將加入議程討論，並上演「2對2辯論」，預計有4位友邦接力為台灣發言。

WHA在上午9時30分開幕後，首先將選出大會主席及各委員會主席，接著總務委員會要進行閉門會議，會中將討論是否要把14友邦的提案「邀請台灣作為觀察員身分參與WHA」一事納入議程。

此閉門會議中，將有第一次「2對2辯論」，各有2國部長分別為支持台灣或支持中國發言。不過近年的第一次2對2辯論通常結果都是不把友邦提案列入WHA議程的結果，預期今天的第一次2對2辯論也是如此。

不過在接下來的全體會議，友邦將進行另一場公開的「2對2辯論」。聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）衛生部長布朗（Luke Browne）就曾在去年強調「不允許在全球健康議題上操弄政治」，發言力挺台灣。

布朗日前受訪，也透露將為台灣上場辯論，希望世衛組織做正確的事，就是不要拒絕台灣的2300萬人，台灣的醫療公衛先進可以對國際做出貢獻，已經符合世衛組織的全民均健目標（Health for all），「台灣不只是可以幫忙，而是已經作出許多幫忙」。

WHO最高權力機構WHA每年開會一次，決定未來政策方向，台灣雖從2009年起至2016年、連續8年以觀察員身分參與WHA，但近年在中國影響之下，已連續3年沒獲邀參與。對此，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、巴拉圭、索羅門群島、海地、聖文森與聖露西亞等14個台灣友邦國家提案，為台灣爭取參與WHA機會。