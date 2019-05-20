制裁發威！「石油大國」委內瑞拉驚現1.6km加油車潮　等4天加不到

▲ 馬拉卡波加油車潮。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「我花了4天找汽油，到現在還找不到。」委內瑞拉傳染病醫生烏爾達內塔（Yoli Urdaneta）油箱幾乎全空，卻被卡在長長的加油車陣中，無法去醫院輪班治療病人。美國的制裁正逐漸對這個石油資源豐富的南美國家發揮作用，包括首都及第二大城在內的全國各地都因此出現長達數英里的車龍，排隊等待加油。

據美國航太技術公司Maxar Technologies，一顆衛星16日在第二大城馬拉卡波（Maracaibo）上空拍下的照片顯示，一條長達1.6公里的車龍穿越整個城市，等著進入加油站。有些駕駛人等了將近24小時，白天下車乘涼發呆，晚間便躺在引擎蓋或卡車上小睡。

委內瑞拉投資銀行（Caracas Capital Markets）駐邁阿密的合夥人達倫（Russ Dallen）19日表示，美國對日益老化的煉油廠實施嚴厲制裁，正中要害。委內瑞拉擁有全球最多的石油儲量，卻沒有足夠的資金進口關鍵的原料，以維持石油產量。達倫預估，委內瑞拉國有石油公司（PDVSA）產量僅佔其產能的10%至15%，「這真的造成毀滅性的影響。」

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▲▼ 上圖為馬拉卡波的排隊車潮，下圖為塔奇拉州首府聖克里斯托瓦爾。（圖／路透）

美國總統川普（Donald Trump）政府今年宣布對PDVSA展開制裁，目的是迫使總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，同時公開對反對派領導人瓜伊多（Juan Guado）表示支持。

美國的制裁基本上切斷馬杜洛政府與PDVSA位於德州休士頓的子公司雪鐵戈石油公司（Citgo）間的往來，使當局在出口強勢貨幣上損失約110億美元（約新台幣3450億元）。美國官員宣稱，這些現金流長久以來為馬杜洛的「獨裁統治」提供資金。

此外，美國制裁還限制委內瑞拉獲得稀釋劑的管道。稀釋劑可用來稀釋類似柏油的重油，使其可經管線輸送到油田160公里以外的地方，再轉化為汽油。

▲▼ 蓋亞那（上）及聖克里斯托瓦爾（下）的排隊民眾下車打發時間。（圖／路透）

為和平解決委內瑞拉危機，歐洲官員近來展開一系列外交活動，在委國首都加拉加斯與關鍵人士舉行為期2天的密集會議。與此同時，馬杜洛政府及反對派各派代表前往挪威舉行會談，但兩邊都沒有取得突破；美國與委國間的僵局至今不見平息的跡象。

物資短缺的恐慌情緒已經蔓延到首都加拉加斯，導致多處加油站從幾天前也開始出現超長隊伍。而在馬拉卡波，除了漫長的等待令人煩躁以外，駕駛人紛紛抱怨負責維持隊伍秩序的警察從中獲利，因為有部分民眾以高價碼收買警察，金額達3.6美元，超過當地每月最低工資的一半，藉此插隊；守法的民眾卻得為了價格不到1美元（約新台幣31元）的油等上半天。

身為其中一名付錢插隊的駕駛，65歲的佩雷斯（Jose Eustaquio Perez）表示，「我太老了，沒心情排這麽長的隊。我覺得不舒服，所以花錢離開這裡。」

▼ 馬拉卡波大波民眾等在PDVSA加油站外。（圖／路透）