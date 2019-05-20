狂下指令！崔順實干政90分鐘音檔曝光　朴槿惠超安靜只回：是是是

▲ 朴槿惠日前因腰痛申請暫停服刑，但被駁回。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓2016年爆出閨密門案，時任南韓總統朴槿惠密友崔順實被踢爆利用關係干涉施政方向，還向商界及利益集團施壓獲取利益。南韓媒體日前獨家公開一段音檔，其中可見崔順實在朴槿惠上任前便開始對她下指導棋，朴槿惠也唯命是從。

《時事日報》（시사저널）17日公開一段錄音，當時朴槿惠、前青瓦台幕僚長鄭虎成及崔順實3人聚在首爾某處，商討朴槿惠就職演說內容。整短過程幾乎都由崔順實下令、朴槿惠稱是、鄭虎成聽寫。該報當天在官網上傳這段長達90分鐘的音檔，稱其為「崔順實過度介入朴槿惠政府施政方向的證據」。

此前，3人這段對話有小部分曾在朴槿惠受審時被公開，但完整的音檔至今才第一次曝光。內容顯示，不僅是大綱，朴槿惠的就職演說講稿自核心內容到用詞都是由崔順實決定。

根據音檔，崔順實透過政權交接小組「總統職引受委員會」取得實務團隊擬好的演說草稿，邊讀邊指責，「要加入一些事實的元素才行」、「都不怎麼樣」，還針對其中與福利政策相關的部分表示，「就職演說講這些東西像話嗎？太不像話了吧」，一邊嘆了一口氣。

崔順實接著對鄭虎成說道，「一看不就知道了嗎？這些都是拼湊出來的，根本不是就職演說，而是在經濟首長會議、總選舉這些場合才會說的話。在我看來，這些根本一點用都沒有。」

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▲ 閨蜜門案主嫌崔順實。（圖／CFP）

朴槿惠政權曾提出4大施政基礎——經濟復興、國民幸福、文化興盛及和平統一，由這段音檔可知，這些也全都是崔順實的想法。崔順實提到，「首先要把『要做些什麼來復興經濟』放進去…‥『我認為經濟復興中最重要的施政關鍵是科學技術、IT產業』這句怎麼樣？」直接修改草稿中的文句。而朴槿惠只是在一旁附和，「那就是關鍵。」

崔順實數度在朴槿惠說話時插嘴或對她下指令，當朴槿惠向鄭虎成說明「富國」、「正國」、「平國」的定義時，她便突然打斷並指示道，「換成別的說法吧，請你們再討論一下。」朴槿惠便毫不反抗的回答，「是是是」。

此外，崔順實完全不顧朴瑾惠也在現場，大肆責罵鄭虎成不聽從她的命令。當時崔順實正在發表對就職演說內容的想法，見鄭虎成光聽不抄，便發起脾氣大吼，「抄一下吧！快點寫下來，鄭科長！」

律師分析，「從崔順實的語氣和她主導一切的情況看來，早在朴槿惠上任以前，就是她在領導這個國家。我們必須謹慎避免讓這種動搖國家的干政案重演。」朴槿惠目前則因這起閨密干政案接受大法院審理。