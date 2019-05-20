新脫歐協議！梅伊「大膽改良方案」6月闖關　拚下台前最後機會

▲ 英國首相梅伊下台進入倒數。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）與歐盟達成的脫歐草案連續3次遭國會駁回，政府目前預計6月初再次闖關。為使脫歐協議法案（Withdrawal Agreement Bill）獲國會批准，梅伊展開下台前的最後一博，19日宣布，將提出「嶄新且大膽的提案」，其中會有「一套經過改良的措施」。

梅伊在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）投書表示，「無論任何（指示性）投票結果如何，我都不會只是要求議員重新考慮。相反的，我將要求他們以全新的眼光看待一項新的、經過改良的協議，並給予支持。」但投票日期及內容目前尚未公開。

梅伊率領的保守黨（Conservative Party）及反對黨工黨（Labour Party）間的脫歐談判17日宣告破裂，而梅伊16日才兌現2018年歐盟成的協議，同意在6月3日當周脫歐案付諸表決後擬定她的下台時間表，無論國會在第4次投票中會不會支持她。

她的繼任者將自動成為首相，掌控使英國陷入二戰以來最嚴重政治危機的退歐進程。外界普遍認為，無論下一次脫歐案表決結果如何，都將引發一場保守黨黨魁之爭。

2016年公投後上任的梅伊正面臨下台前最後一次促使退歐協議過關的機會，宣稱在新的提案中與工黨就勞工權益及保障、環境與安全等領域達成共識，「當脫歐協議草案提交國會議員審議時，將是一項新的、大膽的提議，包括一套經過改良的措施。我相信這些措施能夠贏得新的支持。」