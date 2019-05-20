拜登6000人造勢大會「狂批川普撿前人成果」：造成分裂他最會！

▲拜登在賓夕法尼州造勢大會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

2020美國總統大選開始起跑，美國前副總統拜登（Joe Biden）宣布參選2020總統大選後，立刻被川普視為眼中釘，多次在推特上酸拜登「年紀大」、「沒花招」。日前拜登在賓夕法尼州舉辦造勢，現場突破6000人，他更呼籲全國都一定要團結「才能終結現況的亂象」贏得許多支持者掌聲。

綜合外媒報導，出生於賓夕法尼州（Pennsylvania）的拜登，在宣布競選2020總統大選後，將競選總部設在此，18日開了第一場造勢大會中提到，「我們已經觀察3年，讓我們看看他（川普）到底在做什麼，就是灌輸恐懼，不斷分化煽動種族分化，這是一個對國家、民主的威脅」。

拜登也提到，如果美國民眾想要的是一個分化的總統，並且讓民族都充滿仇恨，那麼他們已經擁有這樣的總統，「我的參選是為了這個國家、民主黨人、共和黨人、獨立人士，讓他們有更多不同的選擇。」這場造勢大會聚集大約6000名民眾，除了喊話支持者外，也提到健保、建設、教育、氣候等議題，拜登更不避諱提到自己出來競選「絕對是為了打敗川普」。

其中拜登也狂轟川普日前提到自己的政績，包括經濟增長、失業率創新低，都是因為前總統歐巴馬的成果，而他只是收割的人。讓外界相當感興趣的是，拜登自從宣布參選以來，並沒有抨擊其他參選人，反而將砲火都往川普身上集中，可見對於「創造共鳴」相當努力。