3億選民決定歐盟未來！歐洲議會選舉23日登場　各地抗議反民族主義

▲德國總理梅克爾（左2）出席造勢活動。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

投票人數僅次僅次於印度大選的歐洲議會（European Parliament）選舉，將在23日登場，由英國與荷蘭的選民打頭陣，預計約有3億7000萬個合格歐盟選民，直接投票選出未來5年的歐洲議會議員。歐洲議會是歐盟三大立法機構之一，因此每屆選舉都攸關歐盟整體未來的政策走向。

歐盟三大立法機構分別是歐洲議會、歐盟部長理事會（Council of the European Union）與歐盟執委會（European Commission），歐洲議會由成員國選民直選，歐盟部長理事會則是各國代表，歐盟執委會負責執行。所有歐盟要執行的政策，都必須經過歐洲議會與歐盟部長理事會同意。

本次選舉將由28個歐盟成員國家的選民，直接選出751名歐洲議會議員，參選者可以是各國國內議員，也可以沒有任何政治背景，歐盟各國依據人口來分配在歐洲議會可擁有的席次，從96席到6席不等。

請繼續往下閱讀...

▲波蘭選前造勢遊行。（圖／路透）



然而英國脫歐延期，勢必會參加今年的議會選舉，因此維持全體751席不變，若是英國在2019年到2024年的本屆任期內完成脫歐，席次就會由751席刪減為705席，英國原有73席，歐盟決議將其中27席分配給代表性席次不足的會員國，剩餘的席次保留給有意加入歐盟的國家。

歐洲議會內部跨國政團目前可分為8個，最大的兩個政團分別是由德國基民黨籍的韋伯（Manfred Weber）所帶領，中間偏右的歐洲人民黨黨團（EPP Group），以及德國社民黨籍的柏曼（Udo Bullmann）的社會與民主進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）。但依照目前民調顯示，儘管不足以取得主導席次，但反歐的民粹分子將會獲得少數席次。

這幾天在歐洲各地也出現多場抗議遊行，包含德國法蘭克福和柏林等城市，民眾高「舉反對民族主義」標語，反對議會選舉中的極右派政黨，德國民眾認為，不應讓民族主義席捲歐洲，重蹈二戰覆轍。

▼人權組織在德國柏林舉辦抗議快閃活動。（圖／路透）

