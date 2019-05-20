美中貿易戰5大風險！股市衰退放一邊　分析師：Fed會設安全網

▲美中雙方皆對貿易爭端採取反擊措施。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美中貿易戰日漸升溫，全球股市動盪不安，即使兩大經濟體在關稅問題上持續爭鋒相對，加上美國總統川普下達行政命令禁用華為產品後，美國股市依舊表現出韌性，17日美股標準普爾500指數收於2875點，下跌0.2%。巴隆金融周刊（Barron's）指出，所有經濟專家的共識為，「暫時把貿易戰和全球股市衰退放一邊，但要為未來幾個月的不確定性和股市波動做好準備。」

未來風險一，貿易緊張讓市場陷入混亂



分析指出，儘管股市可能會受挫，但立場逐漸轉向鴿派的聯準會（Fed）會提供必要的安全網，若是情況危急，Fed將採取降息措施。貝萊德（BlackRock）首席股票策略師摩爾（Kate Moore）認為，此時投資者應該選擇穩固的資產配置，例如持有美國公債、著重在經濟成長減緩期也能增長的企業，像是醫療保健類的企業。

其他策略師則是削減了投資組合中風險較高的資產，如新興市場股票和債券，並密切關注科技和工業等，高度依賴中國銷售的週期行業的股票。隨著貿易緊張局勢加劇，這些行業都可能隨時受到衝擊。巴克萊銀行（Barclays）則分析，受影響最大的企業包含蘋果（Apple）思科系統（Cisco Systems）與高通（Qualcomm），尤其蘋果大部分的零件都在中國製造，且在中國的銷售額約佔其總銷售額的六分之一，預計關稅調漲，可能會使iPhone的平均價格上漲最多150美元。

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▲策略師建議重組投資組合。（圖／路透社）



未來風險二，全球經濟成長停滯？



美中的貿易爭端，可能會削弱全球企業投資信心，但富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Templeton Investments）認為，衝擊部會如大家預期的嚴重，因為在貿易型態已經改變的情況下，降低了全球貿易對成長的影響。例如美國的貿易規模約在21兆美元，但面臨關稅問題的中國出口貨物，每年約5000億美元，相比之下只佔美國國內生產毛額（GDP）的2.4%，另一方面，中國經濟市場中有關美國的產品，也僅佔GDP的4%。

中國近年積極與其他新興經濟體合作，總體來說並不會如外界所預期的，產生巨大的衝擊。國際貨幣基金組織（IMF）加徵關稅之後，美國GDP頂多折損0.6%，而中國GDP則可能減損1.2%。

未來風險三，中國經濟受重挫？



根據國際金融協會（IIF）的數據顯示，過去兩周中國股市資金淨流出約53億美元，各界擔心中國經濟市場已開始收到衝擊。經濟顧問公司TS Lombard經濟學家葛林（Rory Green）則認為，北京當局已推出多項提振經濟的措施，不至於在關稅調漲後經濟失衡。

中國近年積極與其他新興經濟體合作，總體來說並不會如外界所預期的，產生巨大的衝擊。根據中國海關統計資料顯示，4月份廣東對沿線國家和地區貿易明顯回暖，進出口值為1378.3億元，同比增長13.3%，其中出口831.3億元，同比增長7%；進口547億元，同比增長24.6%

未來風險四，人民幣變武器？



人民幣貶值估然可以緩和關稅衝擊，但也會讓美國拿來做為批評中國操縱匯率的把柄。若是人民幣真的重貶，受到衝擊的會是周邊市場，如台灣、南韓與東南亞各國的出口商，對於投資人來說，可能會減少對新興市場的投資。

分析師指出，若北京當局真的以人民幣作為武器，那麼將會嚴重擾亂金融穩定，重創中國與人民幣的國際地位，阻礙陸資企業在全球供應鏈的影響力。中國人民銀行原調查統計司司長盛松成、中歐陸家嘴國際金融研究院研究員龍玉也表示，目前人民幣對美元匯率破「7」總體上不符合中國大陸的利益，弊大於利，有可能在未來的中美經貿談判中「授人以柄」。

▲人民幣恐變貿易戰武器。（圖／CFP）



未來風險五，拋售美國公債？



華爾街分析師認定，拋售美債是中方自我毀滅的核彈級選項。中國目前持有1.13兆美元的美國公債，儘管這只佔美國未償債務總額22兆美元的一小部分，但卻是海外政府持有各類證券的17.7%。

駿利亨德森全球債券和投資聯席主管馬魯索斯（Nick Maroutsos）表示，儘管拋售美債是有可能發生的事情，但這會在長達6至12個月的時間段裡緩慢進行，在這麼短的時間內發生是非常不可能的事情，「目前美債看起來還是避險、增值且安全的最佳選項。」