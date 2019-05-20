「別再威脅美國！」　川普怒嗆伊朗：想打仗就毀滅你

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊朗緊張情勢讓外界擔憂可能爆發軍事衝突。繼伊朗外長查瑞夫18日以「沒有任何國家抱持著以為自己能夠對抗伊朗的幻覺」駁斥戰爭可能性後，美國總統川普19日發推文點名伊朗怒嗆，「如果伊朗想要打仗，伊朗就會正式宣告終結。永遠別再威脅美國！」

CNN報導，華盛頓官員針對美伊近期取得的情報展開辯論，一方認為伊朗或其支持的民兵組織可能計劃攻擊美國，另方則認為伊朗只是採取防禦性行動，旨在威嚇美國。時間拉回17日，美國聲稱掌握多張在波斯灣的伊朗商船照片，其中有大型貨輪有改造痕跡，大面積的甲板被拆除，疑似要作為運送飛彈和其他彈藥使用。但華府並沒有提供任何證據證明這些商船藏匿飛彈和其他彈藥。

美國近期出動航空母艦打擊群和B-52轟炸機前往波斯灣地區，甚至要求駐伊拉克巴格達總領事館與位於愛比爾的領事館，非必要、非緊急事務政府工作人員撤離伊拉克。白宮國安顧問波頓（John Bolton）更意有所指地說，這是回應伊朗伊連串「令人不安」的行動所採取的措施。

此外，沙烏地阿拉伯日前已證實多艘油輪、石油設施遭受攻擊。對此，沙烏地阿拉伯外交部已證實，國王沙爾曼（Salman Bin Abdulaziz Al Saud）邀請海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）各國領導人前往麥加參加5月30日的會議，討論近期的攻擊事件。

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