美駐中大使4年來首訪西藏　關注宗教自由、文化保存疑慮

▲布蘭斯泰將前往西藏。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國大使館發言人表示，美國駐中國大使布蘭斯泰（Terry Branstad）將在19到25日前往青海與西藏，此次旅程包括官方會議還有參觀宗教、文化遺產。隨著華府與北京的貿易緊張局勢不斷升高，這是自2015年以來美國大使首次訪問西藏。

《路透社》報導，美國大使館發言人透過電郵說明，布蘭斯泰的訪問期間為19到25日，此次訪問讓大使能與當地領導人有所接觸，對於西藏宗教自由所受到的限制，還有該地區文化與語言保存上的疑慮，美方能藉此表達長期以來的擔憂。

美國去年12月通過《西藏旅行對等法》（Reciprocal Access to Tibet Act），針對負責實施法案並禁止讓外國人隨意進入西藏的中國官員，美方拒絕給予這些官員簽證；美國政府必須在今年底以前開始拒絕簽證。中國則強烈批評這項法案，有可能會嚴重危害彼此的關係。

隨著貿易戰持續開打，中國也採取氣勢洶洶的態度，除非華府轉變方針，不然中美間的談判將毫無意義。中國外交部長王毅18日告訴美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），美方近期的言論與舉動損害了中國與其企業的利益，華府應該克制。