迪士尼前員工「偷40萬布偶裝」網拍　警搜索傻眼：公主假髮也要？

▲美國加州迪士尼。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

不少人都夢想在迪士尼上班，除了在網路上被說是幸福企業外，可以近距離跟卡通人物相處算是相當快樂的工作，。日前美國奧克蘭一名「前迪士尼」員工因為趁著工作之際，偷走園內上萬美金的迪士尼服裝及道具，事後更無羞恥心的PO在推特上炫耀，並且出售，最終引起警方注意，搜索時發現，該名員工連「假髮」都不放過。

根據《福斯新聞網》報導，24歲的派翠克過去在令人羨慕得加州迪士尼內工作，其中工作範圍包括看守主題園區以及整理道具室，但竟被同事發現派翠克疑似利用職務之便，在無人看管下擅自進入迪士尼管制區，並且偷走布偶道具、衣服、假髮等，共計約14000美元的物品（約42萬台幣）。

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▲迪士尼前員工偷取公司內部的衣服、假髮等物品拍賣。（圖／翻攝自Orange County Sheriff's Office）

派翠克竊取走物品後，更放上網路上公開拍販售、拍照炫耀，這讓立刻受到同事關注，當時迪士尼公司曾接獲檢舉並且調查，但派翠克一概否認，於是決定交由警方處理。

警方調查，派翠克不只一次進入儲藏室偷取，甚至在Paypal交易紀錄中發現進帳資料，以及將竊取物拍攝後傳給另外一名員工，而這些物品包括人物假髮、裙子、衣服和保證書。此外警方也聯繫到買家，買家也作證表示，確實是和派翠克購買。

至於是否還有更多東西遭到偷取，以及東西的流向，迪士尼與警方仍在合作偵辦，迪士尼也表示將會「徹底要求賠償」。派翠克日前在結束筆錄後，已將推特帳號刪除。