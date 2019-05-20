媽媽就在旁散步！8歲女兒大白天被當街綁架　警方旅館找到人

▲警方公開嫌犯的汽車相片，終於找到薩琳。（圖／翻攝自推特／Fort Worth Police）



國際中心／綜合報導

美國德州8歲女孩薩琳（Salem Sabatka）18日與母親散步時，一輛轎車突然靠近她們，緊接著她被一名男子當街綁架；儘管媽媽試圖跳進車內救回女兒，仍遭男方大力推開。所幸在好心人士的幫助下，警方在事發後約8小時後於旅館尋獲沒有受傷的孩子。

女孩被擄走時天色還很亮，母親眼睜睜看著孩子被帶走，心情相當震驚並馬上報警。沃斯堡（Fort Worth）警方接獲通知後則發布薩琳的照片，也公開嫌犯汽車的影像，希望能運用社群媒體的力量尋人。

當地一對經常去教堂的好心人先在旅館外發現灰色的轎車，接著立刻通報警方；警察趕到現場後破門而入，終於找到了薩琳。

由於還在進行調查，警方暫時無法透露兩名好心人的資訊，但希望未來幾天能介紹給大眾。警方找到薩琳時，發覺她看起來很平靜，也沒有受傷，她被送往當地醫院並與家人團聚。

Video from North Texas Amber Alert NEW VIDEO: This video from a neighbor's security camera shows the moments after 8-year-old Salem Sabatka was kidnapped in Fort Worth.There is now an active Amber Alert for the child. Please help get this video spreading! WHAT WE KNOW: https://on.khou.com/2Ju9xyK 由 KHOU 11 News 發佈於 2019年5月18日 星期六

51歲的邁克爾（Michael Webb）已被逮捕，他早有前科，2008年曾被判處5年徒刑，因為他持有毒品，警方仍在釐清他綁架女孩的動機。此外，他2018年也涉嫌性侵、使用致命武器加以攻擊。