媽媽就在旁散步！8歲女兒大白天被當街綁架　警方旅館找到人

警方公開嫌犯的汽車相片,終於找到薩琳。(圖/翻攝自推特/Fort Worth Police)



國際中心/綜合報導

美國德州8歲女孩薩琳(Salem Sabatka)18日與母親散步時,一輛轎車突然靠近她們,緊接著她被一名男子當街綁架;儘管媽媽試圖跳進車內救回女兒,仍遭男方大力推開。所幸在好心人士的幫助下,警方在事發後約8小時後於旅館尋獲沒有受傷的孩子。

女孩被擄走時天色還很亮,母親眼睜睜看著孩子被帶走,心情相當震驚並馬上報警。沃斯堡(Fort Worth)警方接獲通知後則發布薩琳的照片,也公開嫌犯汽車的影像,希望能運用社群媒體的力量尋人。

當地一對經常去教堂的好心人先在旅館外發現灰色的轎車,接著立刻通報警方;警察趕到現場後破門而入,終於找到了薩琳。

由於還在進行調查,警方暫時無法透露兩名好心人的資訊,但希望未來幾天能介紹給大眾。警方找到薩琳時,發覺她看起來很平靜,也沒有受傷,她被送往當地醫院並與家人團聚。

NEW VIDEO: This video from a neighbor's security camera shows the moments after 8-year-old Salem Sabatka was kidnapped in Fort Worth.There is now an active Amber Alert for the child. Please help get this video spreading! WHAT WE KNOW: https://on.khou.com/2Ju9xyK