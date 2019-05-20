「墮胎禁令」燒全美！川普打破沉默支持　除非3種例外

▲阿拉巴馬州通過超嚴格墮胎法案，讓許多女性相當不滿。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州日前通過一項法案，堪稱為全美最嚴格的「墮胎禁令」。總統川普（Donald Trump）直到18日才打破沉默，透過推特強調他保護胎兒權利的立場，不過有3種例外，那就是性侵、亂倫與危害到母親的性命時；他還補充，他所任命的保守派最高法院大法官，將有助於各州的墮胎法案更為嚴格。

BBC報導，川普多年來對於墮胎的態度並不一致，針對阿拉巴馬州近期通過的法案更沉默好幾天，直到18日才發文表達觀點。他指出自己強烈反對墮胎，「只有3種例外，性侵、亂倫與保護母親的生命，與雷根（Ronald Reagan）的立場相同。」

川普表示，他所任命的保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh），將會有助於促進各州的墮胎法案，「在過去兩年中，我們已走了很長的路，有105名出色的新聯邦法官（還會有更多），兩名優秀的最高法院大法官，對於生命的權利會有全新與積極的態度。」

事實上，墮胎議題在美國一直存有爭議，尤其是福音派基督徒在選票中形成核心力量，他們想要更嚴格的法案，甚至是讓墮胎變成非法程序。川普1999年曾表示他偏向支持墮胎，但直到2016年3月，他又澄清自己反對墮胎，除非有例外情況。

資深民主黨人認為，墮胎是2020年總統競選的重要問題之一。麻薩諸塞州民主黨參議員、有意角逐2020總統大選的華倫（Elizabeth Warren）說，阿拉巴馬州的墮胎禁令非常殘忍，法案的撰寫者想以此推翻「羅訴韋德案」（Roe vs Wade），「我曾生活在那樣的美國，讓我告訴你，我們不會走回頭路。」

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