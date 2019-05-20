12億學貸全包了！　「最有錢非裔富商」畢業演說全體暴動

▲畢業生專心聽著史密斯的演說。（圖／翻攝自推特／@JoseMallabo）



國際中心／綜合報導

美國商人史密斯（Robert F. Smith）19日來到莫爾豪斯學院（Morehouse College）發表畢業典禮演說，他將付清學生的助學貸款，此話一出立刻引來全體歡呼，「美麗的莫爾豪斯兄弟們，讓我們確保每個班級都能有同樣的機會向前邁進，因為我們有力量照顧自己的社區，足以保證我們所有人都有美國夢的機會。」

CNN報導，莫爾豪斯學院總裁湯瑪斯（David A. Thomas）表示，396名學生的貸款加起來高達4000萬美元（約台幣12億元），史密斯的演說就像一份大禮，「當你必須還債時，你能做的事情會受到限制，這讓他們有自由追尋自己的夢想與熱情。」

莫爾豪斯學院是傳統黑人大學，56歲的史密斯則曾被《富比士》（Forbes）報導為美國最富有的黑人之一，他所建立的企業價值約50億美元。他19日告訴莫爾豪斯學院的學生，他的家人正在創建一筆資金，來負擔畢業生的助學貸款，他形容這個舉動就像是替公車加油。

當史密斯宣布消息時，學生們則無法相信自己聽到的。21歲的詹姆斯（Robert Jame）說，「我們看著彼此，想說他是認真的嗎？這是一筆很大的錢。」22歲的埃普斯（Jonathan Epps）也表示，這是他所經歷過最善良又慷慨的事，他的學貸約為3.5萬美元（約台幣100萬元）。

多梅斯（Elijah Nesly Dormeus）是家中9位孩子中第一個畢業的，他的父親在他5歲時過世後，他的母親就扛起責任。除了他自己欠下的9萬美元（約台幣282萬元）債務，母親也貸款幫助他完成學業。

56歲的史密斯一直以來都很照顧黑人族群，他創立的基金會旨在保護人權、環境等。他曾表示，「我永遠不會忘記，我的道路是由父母、祖父母與好幾代我不知道名字的非裔美國人所構成的。」

▼史密斯始終不忘自己的根本。（圖／翻攝自臉書／Robert F. Smith）



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