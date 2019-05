女王誠徵「社群小編」！年薪120萬、特休33天　還能親眼見到皇室成員

▲英國女王伊莉莎白二世聘請社群小編。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

擅長經營臉書粉專或是Instagram的朋友有福了!英國王室日前發出最新職缺「數位傳播專員」,也就是當女王伊莉莎白二世的社群小編。工作地點就在女王居住的白金漢宮,年薪為3萬英鎊(約台幣120萬元),且享有每年33天的帶薪休假,最重要的是,還能夠近距離看到所有皇室成員。

王室公告指出,他們希望能夠讓女王在世界的數位舞台上展現不同的面貌,這項工作除了替女王與王室成員注意網路聲量以外,還要協助王室在所有社群帳號上的發文、經營專屬網站、撰寫專題文章等。最重要的是,將參與皇室成員的每場國際活動,包還國是訪問、頒獎典禮、皇室婚禮等,「人們總是相當關注這些資訊,因此內容的聲譽和影響力將是這項工作的首要考量,當然,讓你的作品被全世界分享將是工作最大的回報。」

這份工作並無明確學歷限制,僅要求「受過良好教育」,希望在知名公司有過成功管理網站、粉專的經驗,最好也能有製作影音的能力。當然皇室提供的工作待遇自然不差,每周一到五在白金漢宮工作37.5小時,年薪至少3萬英鎊,還能依照經歷再做調整,還會再提供免費午餐、15%的退休金計畫與每年33天的帶薪年假。

英國皇室在今年3月初針對凱特與梅根王妃在網路霸凌言論,提出了「皇室社群媒體準則」,不論是性別歧視或是種族主義言論,只要是冒犯到皇室成員的留言,都將被全數刪除、封鎖,嚴重者會直接報警處理。目前皇室官方推特(The Royal Family)的追蹤人數有397萬人,威廉王子與凱特王妃的官方推特(Kensington Palace)有176萬人訂閱,哈利王子與梅根王妃的Instagram官方帳號則有824萬人追蹤。

Paying tribute to all mothers today - past, present, mothers-to-be, and those lost but forever remembered. We honor and celebrate each and every one of you. Today is Mother’s Day in the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Kenya, Japan, and several countries across Europe. This is the first Mother’s Day for The Duchess of Sussex. Quote from “lands” by @nayyirah.waheed: my mother was my first country; the first place i ever lived. Photo © SussexRoyal

The Duke and Duchess of Sussex(@sussexroyal)分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 12 日 上午 6:21 張貼