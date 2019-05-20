女王誠徵「社群小編」！年薪120萬、特休33天　還能親眼見到皇室成員

▲英國女王伊莉莎白二世聘請社群小編。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

擅長經營臉書粉專或是Instagram的朋友有福了！英國王室日前發出最新職缺「數位傳播專員」，也就是當女王伊莉莎白二世的社群小編。工作地點就在女王居住的白金漢宮，年薪為3萬英鎊（約台幣120萬元），且享有每年33天的帶薪休假，最重要的是，還能夠近距離看到所有皇室成員。

王室公告指出，他們希望能夠讓女王在世界的數位舞台上展現不同的面貌，這項工作除了替女王與王室成員注意網路聲量以外，還要協助王室在所有社群帳號上的發文、經營專屬網站、撰寫專題文章等。最重要的是，將參與皇室成員的每場國際活動，包還國是訪問、頒獎典禮、皇室婚禮等，「人們總是相當關注這些資訊，因此內容的聲譽和影響力將是這項工作的首要考量，當然，讓你的作品被全世界分享將是工作最大的回報。」

這份工作並無明確學歷限制，僅要求「受過良好教育」，希望在知名公司有過成功管理網站、粉專的經驗，最好也能有製作影音的能力。當然皇室提供的工作待遇自然不差，每周一到五在白金漢宮工作37.5小時，年薪至少3萬英鎊，還能依照經歷再做調整，還會再提供免費午餐、15%的退休金計畫與每年33天的帶薪年假。

英國皇室在今年3月初針對凱特與梅根王妃在網路霸凌言論，提出了「皇室社群媒體準則」，不論是性別歧視或是種族主義言論，只要是冒犯到皇室成員的留言，都將被全數刪除、封鎖，嚴重者會直接報警處理。目前皇室官方推特（The Royal Family）的追蹤人數有397萬人，威廉王子與凱特王妃的官方推特（Kensington Palace）有176萬人訂閱，哈利王子與梅根王妃的Instagram官方帳號則有824萬人追蹤。