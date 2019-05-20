快訊／Google停止與華為合作！華為新手機無法用Gmail、Google商店

▲Google終止與華為合作。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導



路透社引述消息人士報導指出，Google母公司Alphabet已經終止與華為的部分業務往來，之後，新一代的華為Android手機將無法使用Google Play、Gmail等服務。科技新聞網站「The Verge」的編輯也在推特上證實，這是因應美國商務部的新政策。

路透社報導指出，Google停止與華為部分業務，其中包括社及軟硬體產品的轉移，這也就表示，華為之後出的新手機，將無法取得Android手機作業系的更新版本，而中國以外的新手機，也無法使用Google Play商店、Gmail、YouTube等應用程式與服務，不過華為仍可以繼續使用開放原始碼軟件授權協議（Open Source License）的Android作業系統。

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▲華為新手機將無Gmail等服務。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士還指出，「華為只能使用Android的公開版本，無法獲得Google專有的應用程式以及服務」。報導指出，Google內部還在討論因為政府限制而受到影響的特定服務細節，華為的律師也正在研究被列黑名單所造成的影響。

路透社分析，這對中國以外的華為的智慧型手機事業是一大打擊，可能令其陷入困境。美國科技新聞及媒體網站「The Verge」執行編輯博恩（Dieter Bohn）也在推特上表示，Google已經證實，因應美國商務部的新規定，中止和華為的直接業務活動。

美國總統川普先是在15日簽了行政命令，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備。商務部長羅斯（Wilbur Ross）則在16日表示，中國華為技術有限公司和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。

商務部則是在周五表示，可能會考慮縮減對華為的限制，並頒布90天的暫時許可證，防止讓現有的網路設備與服務立即中斷。

