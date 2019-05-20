國外YouTuber推5種「划算台灣小吃」！1300萬人驚嘆：太便宜

▲國外Youtuber介紹台灣小吃。（圖／翻攝自YouTube／DancingBacons）

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國外美食YouTube頻道「DancingBacons」日前就曾多次介紹台灣的夜市小吃，這次在新片中更介紹了5樣台灣「俗又大碗」的街頭美食，每樣價格皆低於2美元（約台幣63元）。影片在一周就有1300多萬觀看次數，許多網友更稱讚台灣食物真的很好吃。



「DancingBacons」在11日上傳這支影片，介紹台灣5種超划算街頭小吃，包含巨大冰淇淋、手工Pizza、花生捲冰淇淋、酥炸芋丸以及大腸包小腸。這支影片沒有特別的旁白或配樂，僅實際拍攝所有食物的製作過程，像是店員細心出超巨大的冰淇淋，從擀麵糰開始製作的Pizza、一顆一顆手工現包的炸芋丸，看起來超吸引人。

影片在在1周內吸引超過1383萬人觀看，網友除了稱讚食物看起來美味之外，更對於便宜的價格感到驚訝，「冰淇淋才1.13塊美元？美國要5塊耶」、「我在台灣住了兩年，是有史以來最棒的經驗」、「賣pizza的老闆真的滿分」、「就連珍奶也是大概1.5美元而已」、「我去過台灣，你們不懂我每天吃的多飽」。

事實上，「DancingBacons」頻道先前就多次介紹握台灣的夜市和小吃，包含高雄六合夜市、瑞豐夜市和台北的士林夜市，小吃類則介紹過烤杏鮑菇、烤牛肉串、蚵仔煎等等，甚至還有新奇的亞尼克蛋糕販賣機，以及觀光客人手一瓶的純萃喝系列飲料。