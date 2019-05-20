印度大選出口民調：執政聯盟勝！總理莫迪秀「山洞冥想」被虧翻

▲印度國會大選歷經39天，終於結束。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

號稱全球最大規模的印度國會下議院選舉經歷7個階段之後，終於在19日傍晚落幕，多數的出口民調都顯示，總理莫迪（Narendra Modi）領導的國家民主聯盟（National Democratic Alliance）將會在下議院中獲得多數席次，最終結果將於23日公布。

印度下議院共有545個席次，「今日印度報」（India Today）出口民調顯示，莫迪領導的國家民主聯盟預計將贏得339至365席，而主要的反對黨國大黨（Congress Party）領導的在野聯盟，預計會拿下77至108席。

民調機構「Todays Chanakya」的民調則顯示，國家民主聯盟預計拿下350席；印度電視台「imes Now」公布的出口民調顯示，國家民主聯盟預計拿下306席，幾乎多數的民調都顯示，執政黨聯盟將會獲勝。任何政黨都需要超過272個席次來組成政府。

2014年選舉時，莫迪的執政聯盟贏得336席，這次選舉也被視為針對莫迪過去5年來施政的滿意度公投。這可說是全球最大的民主選舉，大約有9億人是有效選民，有8300萬名首投族，全國設了大約100萬個投票站，歷時39天，經歷7個階段，投票才終於結束，結果將會於23日公布。

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此外，莫迪在投票結束前的周末前往知名印度教寺廟凱達爾納特寺（Kedarnath Temple），進行冥想及修行，他所屬的印度人民黨也在推特上PO出了一系列照片，包含莫迪在山洞裡冥想，非常虔誠的模樣，試圖藉由宗教拉近與選民的距離。

但是，有人起底，這個「洞穴」其實是人造的設施，住一個晚上大約為990元盧比（約台幣442元），有乾淨的飲水和電力，也按時間供應三餐，也有電話可以跟外界聯絡，房內甚至有服務鈴，可以呼喚服務人員，甚至也有媒體在一旁拍照，被網友戲稱為「五星級冥想」，也出現大量惡搞圖片影片。

▼印度國會大選結束前，總理莫迪前往山洞冥想。（圖／翻攝自推特／@BJP4India）