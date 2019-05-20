世界衛生大會20日登場！　14友邦會前提案挺台重返WHA

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會於今天上午開幕。（圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導

第72屆世界衛生大會（WHA）今天（20日）開幕，世界衛生組織（WHO）19日公告，已收到台灣14友邦提案要求將「台灣作為觀察員參加WHA」列入此次議程。台灣目前17個友邦中，瓜地馬拉及尼加拉瓜未提案，教廷梵諦岡則因其觀察員的身分未參與提案。

根據《中央社》報導，WHO於19日提出公告，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、巴拉圭、索羅門群島、海地、聖文森與聖露西亞等14國提交建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」的項目，補充列入到議程。

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▲14友邦提案挺台重返世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

其實友邦此前幾屆已有發動提案，2017年共11友邦參與提案，到了2018年增加為15友邦，不過2018年曾參與提案的布吉納法索與薩爾瓦多已經斷交。目前中華民國共有17個邦交國，當中14友邦參與今年挺台提案，瓜地馬拉、尼加拉瓜未參與提案，教廷則是無法參與提案的觀察員。

WHO於公告附註中強調，雖然提案標題以原文印發，不代表WHO秘書處對任何國家、領地、地區或其當局的合法地位有任何意見，而且用詞並非一致使用「中國台灣」（Taiwan，China）。WHA大會今天上午將舉行，開幕式後會召開總務委員會審議該項補充議程。