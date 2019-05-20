越南6人「宗教練功」殘殺　2男慘遭4女水泥封屍　新屋主買凶宅嚇到

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越南平陽省（Binh Duong）近日發生一起駭人聽聞的水泥封屍案，一位男屋主買下新屋後，開開心心入住，不料卻在屋內發現2具遭水泥封藏的男屍。4名女嫌供稱，幾人在修煉法輪功時發生糾紛，她們認為對方態度不正確，所以下手將對方「開除」。

綜合外媒報導，男屋主15日晚間打掃剛買下的新屋，準備搬進去住，無意間發現屋內有2個灌滿水泥的大型塑膠桶。但他實在搬不動，特別請人打碎搬離，不料卻在桶內發現一具腐爛男屍，嚇得他趕緊報案。

警方到場後，把另一個桶子也打破，發現裡頭還有一具屍體，最後經法醫鑑定，2名死者都是男性。根據警方調查，前屋主去年10月曾把房子租給31歲范姓女子，直到最近范女搬走，才又將房子轉手賣給新屋主，怎料竟意外揭開一起水泥封屍案。

▲新屋主開開心心買新屋，卻意外揭開水泥封屍案。（圖／翻攝自THVL）

警方循線追查，隨即逮捕包括范女在內的4名女嫌，一行人年介29至66歲。她們供稱，之前和2名男子一同租屋修煉法輪功，但男女雙方曾多次就生活或修煉問題發生糾紛。

4人表示，其中一名男子是自己跳樓自殺，但她們為了處理屍體，才去買桶子和膠帶，把屍體放入桶內再封起來。之後，屍體雖然一直放在屋內，但一行人仍繼續在屋內生活、修煉，直到後來4人覺得另一名男子態度「不正確」，才決定把他「開除」。

當時她們先將男子電暈，再利用繩子將人勒斃，隨後丟入桶中。直到後來屍體腐爛發臭，她們受不了，才同樣利用水泥封屍。之後，4人持續在屋內生活、修煉，今年4月上旬才默默搬走。

越南當局雖標榜宗教自由，但針對法輪功採取嚴厲的打擊政策，加上該案情節駭人，所以即便警方還在釐清案情，仍引發當地民眾高度關注。