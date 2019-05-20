祕魯「天空之城」馬丘比丘機場動工　學者憂：破壞印加遺跡的第一步

▲祕魯將在馬丘比丘附近蓋機場。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

祕魯（Peru）近期將在著名的「天空之城」馬丘比丘（Machu Picchu）遺跡附近興建國際機場，引發考古學家和當地居民的劇烈反彈，認為新機場動土後是破壞印加文化的第一步，將會對遺址的結構造成破壞，而伴隨而來的遊客也會對當地的文物、生態造成負擔。

綜合媒體報導，在祕魯印加文化遺址中最著名的就是「世界新七大奇蹟」之一馬丘比丘，由於其獨特的位置以及較晚被發現等原因，保有相當完整的構造，在1983年被被聯合國教科文組織定為世界遺產，而且是文化與自然雙重遺產。

據了解，在2017年有將近150萬名旅客造訪馬丘比丘城堡，幾乎是聯合國教科文組織建議限制的兩倍，如今為了發展觀光、增加就業機會，祕魯政府已經準備好建造國際機場，目前正在通往馬丘比丘門戶的小鎮琴切羅（Chinchero）進行土地清理工作。祕魯財政部長奧利瓦（Carlos Oliva）表示，這個機場必須盡快完成，因為對庫斯科市（Cuzco）的發展相當重要。

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▲考古學家擔心都市化將會為馬丘比丘遺跡帶來劇烈傷害。（圖／達志影像／美聯社）

劍橋大學秘魯藝術史學家馬傑夫（Natalia Majluf）表示，機場不僅會破壞印加文化的完整性，並且會讓馬丘比丘受到都市化所帶來的噪音、汙染等影響，造成無法彌補的傷害，因此發起請願連署，要求祕魯總統重新考慮該建設。

新機場的興建計畫在2012年首次公布，政府預定在2023年前完工，未來拉丁美洲或是美國的主要城市將可以直飛，預計會為當地帶來更多的就業機會，以及城市發展。在新機場未完成前，要前往馬丘比丘的遊客必須先到距離遺址80公里遠的庫斯科機場，然後轉乘大眾運輸或是沿著古道抵達。