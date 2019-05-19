北京打「鐵路外交牌」　祕魯考慮合作共建南美洲際鐵路

▲秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）當地時間17日表示，中國可能與玻利維亞和秘魯在大型洲際鐵路計劃上展開大規模的合作。北京3年前曾提出建設連接巴西大西洋海岸到秘魯太平洋海岸的鐵路，不過祕魯當時因為成本過高駁回。

據路透社報導，畢斯卡拉在總統專機上受訪時表示，中國很適合作為合作夥伴來幫助融資和建設該項目，因為它會是這條鐵路運輸商品的最大買家之一。鐵路將從玻利維亞和其他南美國家，連到南太平洋海岸的秘魯港口。

秘魯為全球第二大產銅國，中國幾年前取代美國成為秘魯最大貿易夥伴，多半歸功於中國大幅進口秘魯的銅及其他礦產。畢斯卡拉表示，「對我們兩國（秘魯及玻利維亞）來說，我們需要第三方夥伴協助讓計畫成真。」記者進一步問到中國是否仍可能是合作對象時，他表示，「當然，因為我們需要會從計畫中受益的夥伴。」

北京當局數年前首先提出，將建設連接巴西大西洋海岸到秘魯太平洋海岸的鐵路，藉以幫助中國減少從南美洲進口商品的成本。不過祕魯在2016年時，認為中國評估的成本太高，相關計畫因此喊卡；中國估計全條鐵路耗資600億美元，其中秘魯段350億美元。