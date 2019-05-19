性侵3月大幼犬！路邊壓倒小白狗「脫褲狂磨」10分鐘　他辯喝醉：忘了

▲ 男子整個人壓到狗狗身上。（圖／翻攝自Instagram／kapca，下同）

國際中心／綜合報導

南韓日前驚傳一起離譜的案件，一名20幾歲男子喝醉後走在路上，看見一隻僅3個月大的幼犬被綁在路邊，竟突然色心大起，爬到狗狗身上抱住牠狂磨、脫褲性侵，當場被京畿道利川警察署警員依違反動物保護法及公然猥褻等嫌疑立案，目前正接受調查。

警方19日指出，該名28歲男子17日凌晨0時20分左右行經利川夫鉢邑一家餐廳，看見門口綁著的小狗時疑似突然失控，脫下褲子後將狗狗強壓在地，將性器放入狗狗體內，在人來人往的街道上公然猥褻長達10幾分鐘；路過的民眾看到這幅景象趕緊報警。

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▲▼ 受害的狗狗才3個月大。

這隻受害的狗狗是南韓國犬珍島犬，具有對主人的忠誠心、歸巢本能、勇猛性、膽大性、潔癖性、狩獵本能、警戒性、非誘惑性等優秀品性而受到人們的喜愛。牠才出生3個月，目前正在醫院接受治療，並沒有生命危險，但因男子的行為受到驚嚇，還無法正常排便。

防止虐待動物聯盟（KAPCA）17日在社群媒體上公布這起事件並寫下，「路過的行人性侵3個月大的小狗、對牠的身體造成傷害，以娛樂、滿足欲望為目的而傷害動物，並對動物造成身體上的痛苦，明顯違反動物保護法。」但男子犯案當時喝得爛醉，事後便宣稱，「我不記得了。」

這起案件透過媒體曝光後迅速引起討論，網友紛紛留言撻伐，「世界上真是無奇不有，他是不想當人了吧」、「就算是狗也不會對小狗做這種事」、「一點羞恥心都沒有」、「28年真是白活了」、「他家應該沒養狗吧」。