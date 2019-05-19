索羅門報紙頭版：2議員要求總理　6個月內與中國大陸建交

▲《索羅門星報》18日頭版。（圖／翻攝自推特／Evan Wasuka）



國際中心／綜合報導

我國位於南太平洋的友邦索羅門群島4月舉行選舉，有媒體指出總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）有意與台灣斷交，想跟中國大陸建交。澳洲駐索羅門的記者瓦蘇卡（Evan Wasuka）17日又在推特貼出索羅門報紙頭版，內容提及有兩名國會議員要求總理在6個月內與中國大陸建交。

儘管外交部長吳釗燮6日才表示，我友邦索羅門群島的邦交關係短期內不會生變。然而專門報導索羅門政治發展的瓦蘇卡卻在推特發文，他貼出《索羅門星報》（Solomon Star）18日頭版，兩名最大省份的議員給了總理6個月時間，要求與中國大陸建交。

《澳洲人報》1日率先報導，蘇嘉瓦瑞接受媒體訪問時表示，索國必須要在外交中獲益，新政府正重新思索與台灣的關係。吳釗燮6日坦言，索國政府內部確實有親中聲音，然而，索羅門政府屬於內閣制，有多黨派結合，若是在短期內與台灣邦交關係發生重大改變，會導致內部不穩定；因此對台灣來說，邦交在短中長期不會有問題。

針對消息指出索羅門群島邦交關係可能生變，總統蔡英文則表示有掌握情況，會以外交努力來穩固邦交國；期間，面對中國大陸打壓的力道越來越大，政府會盡力與友邦共同努力穩固外交。

美國國務院16日也發布新聞稿，以發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）的名義指出，國務院負責政治事務的次卿赫爾（David Hale）與蘇嘉瓦瑞通電話，祝賀對方當選以及索羅門群島選舉落幕。兩人談及彼此日益增長的雙邊關係，另外還討論了與日本、台灣等的夥伴關係，藉此促進印太地區的自由與開放。

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