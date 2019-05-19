訂Airbnb踩雷！花4千住流動廁所+貨櫃屋　遊客氣炸投訴

▲遊客在Airbnb訂到一間流動廁所+貨櫃屋房型民宿氣翻。（圖／翻攝自Ben Speller臉書）

國際中心／綜合報導

出國訂房踩雷怎麼辦？英國一名球迷為了支持自己的愛隊，飛到荷蘭阿姆斯特丹看足球賽，不料卻在Airbnb上訂到一間流動廁所和貨櫃屋組成的小房間，裡頭只有三張床和三個枕頭，其他什麼都沒有，一晚還要3900元台幣，讓他氣到投訴，最終獲得賠償。

旅客斯佩勒（Ben Speller）日前在Airbnb看上一間有私人衛浴且乾淨的房間，以為是貨櫃屋改造的房間，相當有特色，立馬下訂，但就在他和朋友準備搭火車前往荷蘭時，房東突然告知自來水有問題，當下他覺得無奈想取消訂房，卻無法退訂。

斯佩勒更說，當他們坐的計程車開過那個貨櫃屋時，就在想「不會是這間吧？」後來計程車來回開了3次才確認是這間流動廁所貨櫃屋。不過，斯佩勒還是對房間抱有一絲希望，打開房門驚覺根本和網站上所展示的照片不同，立刻鎖門離開，改去住酒店。

斯佩勒之後要求房東退款，但房東卻以「因為你們是在訂房網站下訂的，跟我們毫無對向關係」屢次拒絕，最後Airbnb退給他們租金以及230英鎊（約台幣9202元）酒店費用才解決。

Airbnb業者也回應，透過這次的烏龍訂房事件，他們也會更加小心審核所有民宿、飯店，在斯佩勒投訴後，他們已將這間非法營業的「貨櫃房間」下架，以免又有民眾受騙。

