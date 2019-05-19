餐廳老闆「專挑那一天」打烊後灌酒性侵未成年女工讀生　至少3人受害

▲ 餐廳老闆專挑未成年女工讀生下手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓日前爆出一起離譜的性侵案，一名3旬男性餐廳老闆店裡人手不夠，聘請工讀生來幫忙，卻被指控餵女工讀生喝酒，再趁對方意識不清時脫衣性侵。這起案件進入調查程序後，警方才發現，這名男子根本是累犯，且還專挑未成年的女工讀生第一天上班時性侵。

SBS電視台8點新聞16日報導，30幾歲黃姓男子涉嫌性侵10幾歲少女，2月在自己經營的餐廳裡向女工讀生提議，下班後一起小酌一杯。少女當時並未察覺有異，沒想到黃男不斷灌酒，接著就脫下她的衣服後性侵得逞。

受害少女在事發幾小時後就前往警局，親口向警方指控，「黃男餵我喝酒後脫掉我的衣服，對我性侵害。」她的母親受訪時也心痛的表示，「女兒一直說她想死、不想活了，還想把自己鎖在廁所裡，我只能硬是把門壓住。」

警方調查後發現，受害者不只少女一人。黃男以相同手法性侵或試圖性侵至少3名未成年少女，且都是在她們打工的第一天。但黃男宣稱，是在雙方合意之下與少女發生性關係，堅決否認所有罪嫌。警方則在深入調查的同時，依受害者證詞向法院申請令狀，拘捕黃男。

這起事件透過媒體曝光後，網友紛紛留言表示，「難道以後連找打工都要先確認老闆不是男的嗎？女人活著還真辛苦」、「這人是有什麼奇怪的癖好嗎」、「絕對是累犯」、「有哪個10幾歲少女會說這是合意性關係」。