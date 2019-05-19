波音首次鬆口「軟體有問題」　極力修正737 Max模擬器挽救信心

▲引發2起空難的正是波音737 Max 8飛機。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

波音737 Max 8客機過去半年內相繼傳出衣索比亞空難、印尼獅航墜機，共奪走346條人命，當時外界就質疑是機型設計出了問題。波音公司18日首度承認，用來培訓飛行員的737 Max的軟體設計有破綻，目前已經對模擬器軟體進行修正，但沒有提到是什麼時候發現有瑕疵的。

據《紐約時報》報導，衣索比亞空難發生時，專家就懷疑是「自動防失速系統」（MCAS）出問題，全球多國還因此停飛737 MAX客機，波音公司也宣布無期限縮減產量約20%。

波音公司發​​言人高登（Gordon Johndroe）表示，16日已完成737 Max模擬器軟體的改善作業，並且附上明確的操作資訊，也會對飛行員進行額外教育，確保這套系統可以應付任何班機狀況，而且軟體已經不會再產生過去2起空難時的「特定飛航狀態」。

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▲西南航空是波音公司的主要客戶。（圖／達志影像／美聯社）



此外，美國西南航空（Southwest Airlines）是波音公司的大戶，機隊中有34架都是737 Max，他們預期今年內應該會收到第一個模擬器，但仍要等美國和國際航管單位批准，才能重新啟用737 Max。

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