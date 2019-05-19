為了追蹤數！女模衝公園敲碎「戰後天使雕像」　痛失工作急道歉

▲茱莉亞破壞公物。（圖／翻攝自推特）



國際中心／綜合報導

波蘭女模茱莉亞（Julia Słońska）在IG擁有至少6000名追蹤者，她疑似為了吸引更多粉絲，竟然用槌子敲掉一尊雕像的鼻子，過程中朋友還大笑。影片在社群媒體廣傳後，她不僅失去後續的廣告機會也被強烈抨擊，趕緊表達歉意，「昨天的事情完全不該發生，我很後悔我這樣做了。」

《每日郵報》報導，茱莉亞先前與朋友來到波蘭首都華沙的一處公園，她拿起槌子敲打一尊戰後的天使雕像，導致石材碎裂。雕像過去已被惡意塗鴉，如今又沒有鼻子，悽慘的模樣被公園的管理單位發現。

不重視歷史文物的態度使茱莉亞遭到抨擊，朋友也迅速刪除影片，她事後向粉絲致歉，很遺憾自己做出魯莽舉動，「我很愚蠢，我不會說是什麼驅使了我，為何我要這樣做，因為這一切更像是私事，但我真的想對所有人道歉。」

波蘭網路銀行mBank曾與茱莉亞合作，該企業透過IG表示絕對不支持女模的行為，未來不打算讓她再參與相關活動。據了解，茱莉亞因為影片的關係失去不少工作機會。

根據波蘭媒體指出，17歲的茱莉亞當時喝醉了，朋友鼓吹她去破壞公物，這樣才能吸引更多粉絲，事後她與相關單位聯繫，承認自己敲碎藝術品。她除了關閉臉書頁面，8號以後也沒有在IG發文。

▼茱莉亞有著亮麗的外表。（圖／翻攝自 IG／juliaslonskaa）



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