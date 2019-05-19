總統曾批掠奪者！巴西副總統訪中6天　分析師：「和解者角色」重啟關係

▲巴西副總統莫勞（Hamilton Mourao）將於20日訪中6天，外界認為有助於中巴貿易 。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

巴西副總統莫勞（Hamilton Mourao）20日起將訪問中國6天。對此，外界認為，與中國國家副主席王岐山重啟貿易談判論壇，是莫勞此行最重要的行程，也可以再次重申巴西是中國重要的貿易夥伴。

綜合媒體報導，由於現任巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）相當親台，曾在2018年3月與3名兒子訪問台灣，還在競選期間以「想主導巴西經濟戰略產業部門的掠奪者」來比喻中國，多項舉止令中國非常不滿。

當時中國駐巴西大使館對此表示擔憂，他認為，波索納洛家族訪台是侵犯中國主權及領土完整，震盪中巴全球戰略的夥伴關係。事實上，中巴高層協調與合作委員會早在2015年就已停擺。

這次莫勞訪中，除了在經濟方面產生實際的影響，包括表明巴西是中國重要的貿易夥伴、重啟中巴間的貿易談判論壇，莫勞也可能提到波索納洛政府對於在中國促進基礎設施投資「一帶一路」中的立場。

另外，莫勞也被外界認為是在對立事件中一個和解的角色，在波索納洛的敵對發言後，重申夥伴關係，這點表態尤其重要。因此，莫勞訪問中國不僅相當有意義，也可以提供巴西更務實的外交政策。

巴西國際關係中心（Cebri）分析家索亞瑞斯（Andre Soares）指出，中巴高層協調與合作委員會從2004年成立，以解決兩國關係問題，傳統上由副總統主導，也是一個巴西政府拉近與中國貿易關係的機會。

莫勞接受採訪時也曾提到委員會的重要，是巴西企業進入中國市場的一條路，像是中國需要巴西的食品出口，對於巴西投資鐵路、港口、高速公路等有利於中國運輸食品的基礎設施，還有巴西東北部和北部的再生能源領域，中國都很有興趣。

2009年起，巴西出口642億美元到中國，包括43%大豆、22%石油、17%鐵礦石，從中國進口的350億美元則多是資通訊產品，中國早就是巴西的主要貿易夥伴，比巴西第二大貿易夥伴美國的290億美元進出口總額高出許多。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長曾銳生指出，中國現在關心中美貿易戰，巴西恰好能以供應重要原物料國家的條件與中國談判，只要巴西支持「一帶一路」，且波索納洛停止批評中國，中巴關係就不會惡化，也有機會展開兩國間的新時代。