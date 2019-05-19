夢魘22年！媽媽被狗仔追車身亡　威廉王子：心理健康都過去了

▲英國威廉王子在紀錄片中陳述母親過世「沒有其他事比這個痛苦」。（圖／翻攝自Princess Diana Twitter）

國際中心／綜合報導

英國威廉王子(Prince William)日前在新紀錄片中分享，當年媽媽黛安娜王妃(Princess of Wale)因被狗仔追車，導致車禍身亡，只有15歲的他認為「沒有其他事情能比這個痛苦了！」但事隔22年後，威廉王子呼籲必須重視自己的身心健康，時間會療癒一切。

根據BBC報導，威廉王子與英國足球明星Peter Crouch、Thierry Henry和英格蘭球隊經理Gareth Southgate一同大談紀錄片中「年輕時曾失去父母的傷痛」，同時他也在英格蘭足球協會上「Heads Up」活動上鼓勵更多男性、運動員，不僅要保持身裡健康，還可以多多敞開心胸、談論心理健康。

威廉王子表示，在年幼時期他曾對母親突然過世消息過不去、悲痛欲絕，曾經擔任過飛行救護員的他更可以感同身受許多傷患家屬的心情，他說「我可以理解大家對突如其來的噩耗，感到悲傷，特別又是年幼時期必須面對時，更沒辦法接受，不過我認為應該多多釋懷，不用承受不必要的負擔，想想身邊還有很多關心你的人。」

由於英國人不習慣將情感顯露於色，但對此威廉王子則說「開心的時候，也要表現，難過的時候更要適當發洩情緒，不要憋在心裡，因為我們不是機器人」