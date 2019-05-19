畢業派對爆槍擊「至少1死8傷」　阿拉巴馬高中300人驚恐竄逃

▲ 畢業派對發生槍擊案。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州發生槍擊案，阿特莫爾市（Atmore）艾斯康比亞縣高中（Escambia County High School）畢業校友及在學學生日前開心舉辦畢業派對，沒想到疑似有人發生糾紛，現場突然傳出槍響、一片混亂，至少造成1人死亡及8人受傷，嫌犯目前還在逃。

阿特莫爾警方18日凌晨2時左右接獲通報指出，馬丁路德金恩公路（Martin Luther King Drive）100號建築物發生槍擊。該棟建築的前身是艾斯康比亞縣國中，現已成為社區活動中心。警方趕到現場時，槍聲還在持續，參加派對的學生無不驚恐竄逃。他們首先開始協助受害者並恢復秩序，進入該棟大樓後，在自助餐廳發現一名不幸中槍的男性，已經身亡。

▲ 艾斯康比亞縣高中校長發表聲明哀悼死者，同時譴責暴力行為。

初步調查顯示，艾斯康比亞縣高中當時正在餐廳舉行畢業晚會，有目擊者目睹2名女性發生肢體衝突，當其他人試圖將她們分開時，大樓內部突然爆出槍聲，多人被擊中。嫌犯逃往停車場後又開槍擊中更多受害者，共造成8人受傷，全都送往社區醫院接受治療。

阿特莫爾警局局長布魯克斯（Chuck Brooks）18日上午受訪指出，這場派對共有來自數個縣的300至500人參加，其中一名傷者情況穩定但傷勢嚴重，已經以直升機自社區醫院轉送至佛羅里達州彭薩科拉的聖心醫院。警方調查人員已裁定這起案件為他殺，正持續蒐集現場證據。

據悉，這所歷史悠久的高中歸艾斯康比亞縣教育委員會所有，後被租給當地一名婦女。她允許這場派對在自助餐廳舉行，但禁止喝酒。然而，布魯克斯受訪時指出，警方在現場發現大量酒類。