川普搭空軍一號拍競選片公器私用　監督團體轟：已違法該賠錢

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美國總統川普16日在推特PO出一段競選短片，內容在批評紐約市長白思豪（Bill de Blasio）決定角逐民主黨2020年總統大選提名，這段影片的拍攝地點是在「空軍一號」（Air Force One），利用國家專機進行政治宣傳，被外界質疑是在公器私用，政府監督團體也紛紛指出，川普違反了法律必須賠錢。

據《商業內幕》報導，川普PO出的影片是在隔空對紐約市長開炮，還向網友直言「如果你喜歡被課重稅，或是生活在犯罪率高的國家，那你可以投給他。」

▲畫面右上角清楚露出總統徽章，有誤導民眾的嫌疑。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）



無黨派政府監督團體「共同目標」（Common Cause）的律師萊恩（Paul S. Ryan）表示，川普這項行為非常不妥，「一位總統在空軍一號裡進行政治宣傳，這是違反歷史常規的」，過去總統都知道競選活動和正式職務不可混為一談，必須公私分明，「然而川普總統卻沒這樣做」。

華盛頓公民道德責任組織（CREW）也指出，「由於使用空軍一號拍攝競選影片，已經觸犯法律，所以川普必須補償費用給財政部。」據了解，美國的競選財務法規定，川普必須支付當天空軍一號的飛行費用，因為納稅人繳的錢只能使用在總統執行公務上，並非讓他宣傳個人政治理念。

CREW的律師坎特（Virginia Canter）指出，川普不只違反競選財務法，他PO出的短片右上方清楚露出總統徽章，這還意味著川普利用總統形象來宣傳個人的政治主張，讓民眾誤解成那段言論是得到美國政府的認同。