歐洲歌唱大賽　荷蘭25歲歌手「心碎抒情曲」奪冠！自彈自唱超催淚





▲荷蘭歌手勞倫斯獲得歐洲歌唱大賽冠軍。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

第64屆歐洲歌唱大賽（Eurovision song contest）總決賽18日晚間在以色列特拉維夫登場，年僅25歲的荷蘭歌手勞倫斯（Duncan Laurence）以一首動人情歌抱回大賽冠軍，這也是荷蘭自1975年以來再次得到冠軍，也贏得下一屆比賽的主辦權。

勞倫斯在總決賽中，以「Arcade」（直譯電子遊樂場）一曲，擊敗另外25名競爭者，奪得冠軍，他也現場自彈自唱這首自創曲。「Arcade」是一首篇慢板的抒情曲，歌詞講述失去愛人的心情「我知道，我知道，愛上你是場必輸的遊戲」，搭配勞倫斯有些滄桑感的歌聲，擄獲大眾和評審的心。



勞倫斯本名鄧肯．狄摩爾（Duncan de Moor），2016年以雙性戀者身分者出櫃，之後除了做音樂外，也時常呼籲人們互相理解包容，人氣一直都非常高。另外，義大利和俄羅斯歌手分別抱回亞軍和季軍。

今年共有41國歌手參與歐洲歌唱大賽，特別的是，2019年2月改名的北馬其頓（North Macedonia），首度以新國家名參賽。由於舉辦地點為以色列特拉維夫，親巴勒斯坦團體發起示威，讓音樂盛宴蒙上陰影，幸好並未爆發嚴重的衝突，冰島選手在宣布結果時，則是秀出有巴勒斯坦旗幟的圍巾力挺。

決賽中的另一大亮點是西洋流行天后瑪丹娜（Madonna）的表演，她穿著法國設計師尚-保羅·高緹耶（Jean-Paul Gaultier）的服裝，與30名舞者在台上賣力演出。她在表演前對所有進入決賽的選手說道，「你們都是贏家，不是小看音樂能團結眾人的力量，這是很重要的事情，音樂讓我們團結在一起」。

▼西洋流行天后瑪丹娜表演。（圖／路透社）

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