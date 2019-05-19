誤會很健康…純果汁增24%早死風險　「成分差不多」比喝汽水更糟！

▲純果汁不一定對身體更健康，飲用過量會提高24%早死風險。（圖／翻攝PEXELS）

記者林瑩真／綜合外電報導

喝純果汁不一定比較健康！美國一項刊登於《美國醫學會學術期刊》（Journal of the American Medical Association）的研究指出，過量飲用果汁，就算是100%的純果汁，也會讓早死風險從9%增加到24%，比飲用過量汽水還高出整整一倍。

綜合外媒報導，美國埃默里大學（Emory University）和康奈爾大學（Cornell University）合作，以問卷調查1.3萬人飲用含糖飲料及純果汁的習慣，6年追蹤下來，有1000人死亡，其中168人死於冠狀動脈疾病。

研究發現，參加者平均從含糖飲料攝取8.4%一天所需熱量，純果汁為4%，若超過一成熱量被歸類為「大量飲用」的話，在這些大量飲用的人中，每多喝360毫升含糖飲料死於「任何原因」的風險會增加11%，但若是多喝360毫升純果汁，風險則增加24%。

事實上，雖然純果汁的糖是天然的，但成分與其他含糖飲料相近，讓人體吸收、新陳代謝的作用都一樣。因此，研究人員表示，過量飲用純果汁也會增加早死風險存在，甚至比飲用汽水更可怕。

英國雷丁大學營養及健康學系副教授庫恩勒（Dr Gunter Kuhnle）指出，很多人以為純果汁比含糖飲料更健康，因此誤飲用過量，但實際上純果汁含有更多糖分，即使提供維他命、纖維等汽水沒有的成分，但只限於一天一杯150毫升以內的純果汁，才不會對身體造成負擔，增加早死風險。

據美國兒科學會數據，1至6歲兒童每天可飲用的果汁為170毫升，即使是7歲以上的兒童、青少年、成人等，每天的果汁也必須限制在226毫升以內。一名健康與人文大學營養系研究科學家瑪塔（Marta Guasch-Ferré）表示，比起飲用，她更傾向於「使用果汁」，看上其維生素和礦物質含量，少量的純果汁能夠產生汽水所沒有的效益。