2天7起！北海道棕熊出沒追騎士　他開貨車勇擋救人…「咚一聲」撞凹車牌

記者林瑩真／編譯

隨著天氣變暖，日本北海道頻頻傳出棕熊出沒的消息，包括現身在大馬路上、市區、學校附近等，甚至追趕騎單車的行人。對此，日本政府呼籲民眾多加注意。

綜合日媒報導，目擊消息從4月後期開始傳出，最初是在札幌市的住宅區、小學附近發現有棕熊出沒，路面上還留下棕熊的腳印等。隔日，札幌市隔壁的北廣島市也傳出有人在商業區目擊棕熊出沒，最後由警方以警車追趕，將熊趕回朝向札幌的森林。光是4月21日及22日，就發生7件目擊棕熊出沒的事件。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

5月15日發生的事件更為驚險，一名騎著單車的行人遭到棕熊追趕，所幸，此時一輛小貨車行駛過來，擋在單車與棕熊之間，「（熊）咚的一聲撞上來」，貨車車牌都被撞凹，貨車駕駛趕緊開車驅使棕熊離開，才沒讓騎單車的民眾受傷。

另外，札幌市南區日前也發生棕熊橫穿公路、與汽車碰撞的事件；還有3起民眾投訴，指棕熊出沒在真駒內公園，嚇得當地民眾不敢出門。對此，札幌市政府在周邊地區設置告示板提醒民眾注意安全，並要求警方加強巡邏，學校部分，則是讓學生集體上下學，最好有家長接送。

一名對棕熊相當了解的教授佐藤喜和表示，現在進入棕熊的繁殖季節，公熊可能在到處尋找繁殖對象，也因為要避免要保護小熊的母熊攻擊而到靠近人的森林裡；民眾需要注意自家的菜園、魚乾或水果成為吸引棕熊的食物，也盡量少在夜晚或清晨外出散步，因為這時間是目擊棕熊的高峰期。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。