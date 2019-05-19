217年最多！西點軍校非裔女畢業生達34人　寫下種族及性別平等新頁

▲ 西點軍校非裔女性畢業生逐年增加。（圖／翻攝自臉書／Hallie Pound，下同）

國際中心／綜合報導

美國軍事學院（The United States Military Academy at West Point）是全美第一所軍校，也是陸軍的軍官培養機構，位於紐約州西點，因此常被稱為西點軍校。本周將有34名非裔女性從這所學校畢業，獲得陸軍少尉軍銜，成為美軍提升種族及性別多元化的重要里程碑。

該校發言人德馬羅（Frank Demaro）指出，這是這所學校自1802年創建以來，首度有如此多名非裔美國女性畢業生。他提到，「去年的畢業班中有27名（非裔女性），預計明年的畢業班中所占人數會比今年更多。」

現任西點軍校校長威廉斯中將（Lt. Gen. Darryl A. Williams）在2018年獲總統川普（Donald Trump）任命，是為這所地位崇高的軍校216年來首位非裔校長。此前，艾斯休少尉（Simone Askew）在2017年成為首位擔任西點軍校學生軍團長的非裔女性，被視為種族及性別平等的重要一步。

2012年畢業的西點軍校校友道迪（Shalela Dowdy）表示，「學校對多元化的接納令我感到自豪。」她也努力與班上的非裔女同學保持聯絡、提供協助，「我大概算過，我們班上只有13名非裔女性，但人數一直在增加。看到來自不同背景、顯示出軍隊多樣性的領導人從這所學校畢業，讓我感覺受到鼓舞。」

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▲ 西點近年學生組成多樣性逐漸升高。

除了非裔女性以外，西點軍校畢業班還包含其他少數族裔群體。德馬羅說明，今年的西班牙裔女性畢業生人數將達到有史以來最高。此外，自西點的首個女性班級在1980年畢業後，今年將出現史上第5000名女性畢業生。

即將畢業的韋奇貝克（Tiffany Welch-Baker）日前受訪時，針對自己身為這個歷史性班級成員一事表示，「當年輕的非裔女孩看到這些照片時，我希望她們了解，不管生命給妳什麽，妳都擁有足夠的能力和毅力去成為一股不容忽視的力量。」

西點在2014年創立多元化辦公室（office of diversity），以促進更加多樣化的人員組成；目前該校約10%在學生是非裔，女學生則占全體的20%。另一方面，美國副總統潘斯（Mike Pence）25日將出席該校畢業典禮，任命逾950畢業生為美國陸軍少尉。