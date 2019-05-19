報復女友悔婚！他接3歲女出門　綁嬰兒椅上「淋2桶汽油點火悶燒」

▲佩雷拉看似跟女兒、前妻很好，最後卻放火燒死女兒。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

國際中心／綜合報導

竟有如此殘忍的父親。美國紐約長島一名39歲的男子，因為和前妻離婚後，為了3歲女兒的監護權沒有共識，近日在打給妻子後，竟將女兒綁在車後座的嬰兒椅上，並且以汽油點火悶燒，即便消防隊及時抵達撲滅火勢將小女孩送醫，但仍宣告不治。

根據《CNN》報導，39歲的佩雷拉（Martin Pereira）日前和前妻訂婚不久後，因為兩人觀念不合不久後離婚，然而原本共同養育的3歲女兒柔伊（Zoey Pereira）卻成為受害者，當時在法官的判決下，柔伊的監護權給了親生母親柯爾曼（Cherone Coleman），柯爾曼知道佩雷拉過去有暴力前科，試圖想要修改探視協議，希望可以減少前夫和女兒碰面。

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▲一家三口原本相當和樂，如今卻成悲劇結局。

就在本月5日，佩雷拉第二次跟女兒見面，卻將年僅3歲的柔伊綁在奧迪A6的後座嬰兒椅上，之後關上門放火燃燒，警消接獲報案抵達，及時將火勢撲滅並且將柔伊救出，立刻送醫但才到達醫院就傷重不治。

警方在面目全非的後車廂找到一桶瓦斯、兩個汽油桶，對於佩雷拉完全想置女兒於死地的狠心感到震驚，接著在案發附近的拜斯利池塘公園（Baisley Pond Park）找到佩雷拉，全身同樣遭受到70％的2度燒傷。柯爾曼難過的表示，一直都覺得佩雷拉不至於會傷害無辜的女兒，沒想到這惡魔竟然做了。

在柯爾曼向法院提出修改監護協議時，多次遭到法院拒絕，並且允許佩雷拉每個周末都能探訪，但在放火燒女兒時，只是他第2次跟女兒見面，讓柯爾曼相當痛心。