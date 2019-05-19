北韓批美強扣誠實號「無視國際法」　致函聯合國要求採取行動

▲ 美國扣押的北韓貨輪「誠實號」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國司法部9日以違反聯合國制裁為由，宣部扣押北韓第二大貨輪「誠實號」（Wise Honest），稱其違反禁運令，自俄羅斯走私煤炭。北韓日前才指控，美國此舉屬「非法無道的搶劫行為」，要求即刻釋放誠實號，17日更致函聯合國，再度批評美國「強取豪奪」，呼籲聯合國採取相關措施。

北韓官媒《朝中社》18日報導，平壤當局17日以北韓駐聯合國大使名義致函聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），信中指出，「美國最近以美國的法律將我們的貨輪拖到美屬薩摩亞，如此強取豪奪的行為顯示出美國的確是個黑幫國家，完全不把國際法放在眼裡。」

文中提到，主權國家無論如何都不會成為他國司法管轄對象，此為普遍的國際法原則，而美國以國內法律為基礎，單方面提出對北韓的「制裁法」，與聯合國大會第62屆會議決議的聯合國憲章及國際法互相矛盾，屬違法行為；最後嚴詞警告，「我們會密切關注聯合國日後的行動。」

此前，北韓外務省發言人14日發表談話，批評美國扣押誠實號是「施加最大壓力以使平壤當局投降的美式算計法」之延伸，徹底違反612新加坡川金會聯合聲明中約定建立全新美國北韓關係的基本精神，「奉勸美國謹慎思考他們強盜般的行為會對今後的情勢發展招來什麼後果，並立刻將我們的船隻送回。」

南韓《韓聯社》對此指出，這是北韓在2月底越南川金二會破局以後首度以「外務省發言人談話」的正式形式表達譴責美國的立場，顯示在河內峰會決裂、對話陷入僵局的狀況下，誠實號事件恐怕將成為兩國協商的最大癥結，大大折損雙方持續協商的動力。