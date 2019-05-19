3陸資銀行違反對北韓制裁　美法院控「藐視法庭」開罰每天160萬

▲ 金正恩與習近平多次會晤，展現好交情。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國法院先前敦促中國大陸嚴格遵守聯合國對北韓制裁，並要求3家涉嫌違反制裁的陸資銀行提交與北韓的交易紀錄，但業者並未配合。最新法庭文件指出，法官上月宣布，這3家銀行在交出紀錄以前，每天需繳交5萬美元（約新台幣160萬元）罰款，但並未透露銀行名稱。

根據15日公開的法庭文件，哥倫比亞特區地方法院（US District Court for the District of Columbia）法官豪厄爾（Beryl A. Howell於4月10日下令，3家藐視美國法庭的銀行在交出紀錄以前，每天都需支付罰款。豪厄爾指出，「小額罰款對銀行沒有任何處罰效果。若這次也不願配合，將進一步加強處罰。」

該份文件顯示，北京當局持有這3家銀行的股份，其中2家在美國設有分行。他們涉嫌與北韓為籌措核武開發資金而創立的企業進行交易，金額超過1億美元（約新台幣31億元），違反制裁。

美國司法部4月底公布哥倫比亞特區地院3月18日的法庭意見書，豪厄爾在其中要求3家銀行提供相關資料，或在大陪審團面前出面作證，但他們截至目前為止都沒有採取任何行動，僅提出暫緩提交證據的申請，未被法院接受。