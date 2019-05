3陸資銀行違反對北韓制裁　美法院控「藐視法庭」開罰每天160萬

▲ 金正恩與習近平多次會晤,展現好交情。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國法院先前敦促中國大陸嚴格遵守聯合國對北韓制裁,並要求3家涉嫌違反制裁的陸資銀行提交與北韓的交易紀錄,但業者並未配合。最新法庭文件指出,法官上月宣布,這3家銀行在交出紀錄以前,每天需繳交5萬美元(約新台幣160萬元)罰款,但並未透露銀行名稱。

根據15日公開的法庭文件,哥倫比亞特區地方法院(US District Court for the District of Columbia)法官豪厄爾(Beryl A. Howell於4月10日下令,3家藐視美國法庭的銀行在交出紀錄以前,每天都需支付罰款。豪厄爾指出,「小額罰款對銀行沒有任何處罰效果。若這次也不願配合,將進一步加強處罰。」

該份文件顯示,北京當局持有這3家銀行的股份,其中2家在美國設有分行。他們涉嫌與北韓為籌措核武開發資金而創立的企業進行交易,金額超過1億美元(約新台幣31億元),違反制裁。

美國司法部4月底公布哥倫比亞特區地院3月18日的法庭意見書,豪厄爾在其中要求3家銀行提供相關資料,或在大陪審團面前出面作證,但他們截至目前為止都沒有採取任何行動,僅提出暫緩提交證據的申請,未被法院接受。