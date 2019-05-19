「6週7階段」印度大選今結束…莫迪投票拼連任　23日公布結果！

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）19日也前往投票，外界認為他有機會連任。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度從4月11日起開始國會大選投票，總共有9億的印度選民要投票，號稱是「全球最大選舉」，如今7大階段投票終於在5月19日結束，23日將公布結果。現任總理莫迪（Narendra Modi）則選在19日投票，外界認為，莫迪很有機會勝選，但可能會失去下議院絕對多數席次。

綜合外媒報導，屬於印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）的莫迪，最大的對手被認為是屬於國民大會黨（Indian National Congress，INC）的領袖拉胡爾（Rahul Gandhi），拉胡爾同時也是印度聖雄甘地的第四代傳人。

分析師認為，雖然莫迪在2014年大獲全勝，但他民族主義強烈，高失業率且經濟下跌，社會逐漸失衡，去年12月起又頻頻傳出國大黨在印度北部勝選的消息，因此這場選舉將是場激烈的鬥爭，也可以說是對莫迪的公投。

外界指出，莫迪有望連任，不過要像人民黨希望的如2014年般贏得282席位相當困難，當時282席位是30年來最大的勝利，國大黨僅贏得44個席位，但一個政黨要在有543名議員的印度國會中佔多數，至少需要272個席位。

根據最後的民意調查，北方邦（Uttar Pradesh）和旁遮普（Punjab）各有13個席位；西孟加拉邦（West Bengal）有9個席位；比哈爾邦（Bihar）和中央邦（Madhya Pradesh）分別有8個席位；喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）則有4個席位，賈坎德邦（Jharkhand）3個席位及昌迪加爾聯盟領土（Union Territory of Chandigarh）的1個席位。