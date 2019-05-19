「魔鬼終結者」遭飛踢影片曝光！　阿諾遇襲後淡定：以為只是群眾推擠

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曾演出《魔鬼終結者》的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）18日出席活動時，在眾目睽睽下突然遭到不明男子攻擊，背部被猛力的飛踢一腳，害他整個人重心不穩往前跌。阿諾事後在推特發文說，「我那時候以為是被人群推擠」，想不到是有人惡意襲擊，不過自己並沒有受傷，粉絲們不用擔心。

▲阿諾史瓦辛格的代表作為電影《魔鬼終結者》。（圖／達志影像）



據BBC報導，阿諾當時在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）出席「阿諾非洲經典賽」（Arnold Classic Africa），要推廣運動和健身理念，休息時間他親切地在場邊和粉絲互動，不料才一轉身，一名男子就朝他助跑飛踢，背部遭到突如其來的攻擊根本無法防備，立刻往前撲了好幾步。

襲擊的男子馬上就被旁邊幾名壯漢壓制在地，他口中還頻頻大喊，「救我！我需要藍寶堅尼！」讓眾人相當匪夷所思，保全把他拖出去後，在場人員也趕快關心阿諾傷勢，幸好71歲的阿諾保有健身習慣，全身布滿強壯的肌肉，即使被重踢了一腳仍毫髮無傷。

阿諾事後發文表示，原本還以為是群眾在推擠，後來看影片才知道是有人踢他，「幸好那個蠢蛋沒有打斷我跟大家在snapchat（社群軟體）上的聊天互動」。後來他PO出自己遇襲的影片並指出，動腳的男子可能是想吸引人注意，網友們不要理會他的大吼大叫，也別順他的意給予關注。

主辦單位調查發現，這名男子已經不是第一次攻擊他人，之前也有過類似行為，是警方眼中的頭痛人物，但阿諾這次選擇不提告，後續的活動也會照常出席。