黑人學生自家撿垃圾　警察拔槍逼問身分「丟工作還能拿200萬」

▲事發過後，阿特金森情緒很不安穩，也無法好好睡覺。（圖／翻攝自臉書／Zayd Atkinson）



國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州黑人男子阿特金森（Zayd Atkinson）3月在住處外撿垃圾，儘管他沒有任何不當行為，卻被警察史密利（John Smyly）攔下詢問並一度遭到拘留，對方甚至拿出槍。如今，史密利自願辭職，但卻能拿到波德市（Boulder）提供的6.9萬美元（約台幣216萬元）。

CNN報導，這起事件發生在3月1日，史密利執勤時先靠近阿特金森，對方在私人住處外撿拾垃圾，他想確定黑人男子是否有權待在那邊。阿特金森說明，他平時在建築內工作與居住，他也拿出自己的學生證，卻仍被警方拘留調查。

一名拍攝影片的目擊者反覆說道，「他正在撿垃圾！」然而，史密利仍懷疑男子的身分，又說對方不合作且不願放下鈍器；那個物品其實只是用來清理垃圾的。

調查報告指出，無奈的阿特金森接著走開，警察則拿出電擊槍，又拔出手槍指著地面；阿特金森則大叫，「那是一把槍，我正在撿垃圾，你拿著槍！」相關影片在網路廣傳後，引發許多人強烈抨擊，認為警方根本是種族歧視。

如今，波德市與史密利達成協議；報告中沒有發現史密利做出種族歧視的行為，但他確實違背了警察的權力與部門的行為準則，同時也讓公眾感到失望。

在受到處分以前，史密利自行表示他要辭職，不過他仍會放完帶薪休假，這意味直到2020年2月9日以前他還能獲得6.9萬美元的報酬，那天是他正式結束工作的最後一日。

雖然內部調查報告已出爐，阿特金森的律師仍認定警方確實有歧視阿特金森，他打算控告波德市，「波德市缺乏能力與意志力，未能根除種族主義也不能妥善管理官員。」