她戴「QR code畢業帽」悼念孩子　一掃全是槍擊案罹難學生

▲沃倫的畢業帽有著沉重的涵義。（圖／翻攝自推特／@Gi10eight）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國俄亥俄州18歲女子沃倫（Gina Warren）在她的畢業帽貼上QR code，只要用手機掃瞄，就能看到一份名單，這些名字代表的是槍擊案中身亡的學生；網頁最上方寫著，「我畢業了，這些高中學生卻無法。」她希望此舉能敦促大眾思考，藉此爭取更安全的校園環境。

CNN報導，對於沃倫來說，畢業典禮不僅是歡樂的時刻，同時也要反思過往的錯誤，她把QR code貼到畢業帽上，用手機掃瞄過後就能連結到網頁；裡面的名單由她編排，從1999年科倫拜校園槍擊事件開始，一直到上周發生在丹佛郊區的高中槍擊案，她逐一列出死者的姓名。

美國佛州去年發生大規模校園槍擊案，總共17人死亡。事發過後，有學生拿出1.05美元的橘色標籤，此舉旨在諷刺「全國步槍協會」（National Rifle Association）給予參議員的資金，總金額除以當地學生總數後，「每人的價值」正是1.05美元。

受到標籤的啟發，沃倫也決定用QR code提醒人們。她表示，自己查找了維基百科與其他槍枝管制倡導組織的資料，發現太多人死於槍擊案，「主要是為了紀念這些孩子們。我希望不僅是保存對他們的記憶，看看那份清單，也期盼每個人都能有所感觸，看清楚我們國家存在嚴重的問題。」

沃倫9日上傳畢業帽的影片，至今有至少30萬人按下喜歡，多數留言都是正面的。她表示，有太多死者的名字在網頁上，這是很嚴肅的問題，人們應該要勇敢發聲並投票，當然，她不會告訴任何人要怎麼想，或要投給誰，但每個人都必須爭取一個更安全的國家。