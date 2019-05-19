冷麵與泡菜背後…北韓餐廳涉販售高科技軟體　金正恩躲過制裁

▲端出平壤冷麵的北韓餐廳受到遊客喜愛，但美國智庫認為事情沒那麼簡單。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

越南首都河內有一家販售韓式料理的餐廳，客人可以在裡面享用北韓特有的冷麵與泡菜。然而，兩所知名的美國智庫卻指控，這家餐廳涉嫌銷售高科技的臉部識別軟體，有可能逃過了國際制裁。

CNN報導，這家韓式餐廳有著鮮紅色的外觀，還可在明顯之處見到北韓國旗，絲毫沒有避諱與北韓的關係。兩所美國智庫則認為，餐廳背後疑似有人在販售臉部識別軟體，此舉可能違反聯合國2017年對北韓的制裁；制裁旨在打擊提供北韓領導人金正恩資金的企業。

美國智庫華盛頓高級國防研究中心（C4ADS）專門分析北韓、中國的傑森（Jason Arterburn）表示，那些在海外工作的程式設計師，每年替北韓政權帶來許多資金。專家還警告，北韓的軟體設計師透過網路銷售產品，有可能被平壤的駭客所利用。

北韓被禁止在國外銷售武器，但還不清楚高科技的軟體是否也會受到制約；聯合國負責監督制裁的北韓專家小組並未回覆媒體詢問。而販售臉部識別軟體的舉動，或許能幫助北韓在海外賺錢，導致制裁出現漏洞。

美國智庫詹姆斯馬丁防擴散研究中心（CNS）研讀北韓非法金融問題的分析師卡梅倫（Cameron Trainer）認為，資訊科技的服務不受聯合國制裁影響，這成為北韓賺錢的機會，接著進一步把資金用於發展核武。

聯合國專家小組年度報告聲稱，北韓躲避了制裁，在海外展開行動來賺錢。專家擔憂，這間河內的餐廳涉嫌銷售軟體，其他位於亞洲的北韓餐廳也有可能躲過制裁。

據了解，警方與調查人員通常都會在港口檢查，是否有規避制裁的舉動。聯合國小組前成員喬治（George Lopez）表示，每個國家的海關官員則通常不會追蹤在線軟體的銷售狀況。

C4ADS與CNS都發現，河內這間餐廳與高科技軟體的販售有所關聯；一家名為「未來科技集團」（Future Tech Group）的軟體公司與餐廳有接觸，涉入的還有一所神秘的馬來西亞公司Glocom。

從表面來看，把餐廳與科技公司綁在一起似乎很奇怪，但傑森認為，此舉符合北韓傾向合併多個業務的趨勢；這些位在海外的餐廳不僅只是「吃飯的地方」，還能展開其他商業活動。

事實上，根據聯合國的制裁，這些餐廳應該要被關閉，各國必須禁止北韓人來到此地工作。然而，河內這間餐館仍繼續營業：越南外交部沒有回覆CNN提問。

儘管聯合國祭出制裁，北韓餐廳卻依舊受到遊客歡迎，尤其在中國與東南亞更明顯；有脫北者指出，裡面多數的女服務生都受過訓練，這些被選中的角色具有才能與漂亮的長相，又對政權保持忠心。

由於聯合國沒有自己的國際警察部隊，必須依靠各別國家來執行制裁。河內這間餐廳依舊向客人開放，也顯現出聯合國在各國受到侷限。

喬治形容，一間北韓餐廳即使有利可圖，背後也可能有非法活動，公民除了遣送資金，其所屬的企業也在幫助躲避制裁，「如果這只是你唯一看到的部分，你最好立刻中斷它，並找出其他部分在哪，因為它是一個正在成長的怪物。」