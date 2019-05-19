影片曝光！與俄羅斯富商姪女密談贏得選戰　奧地利副總理下台

▲史特拉赫。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

隨著醜聞爆發，奧地利副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）18日宣布辭去副總理以及自由黨主席職位；他被拍攝到2017年與一名俄羅斯富商的姪女洽談投資案，彼此交換利益，藉此讓自己在選戰獲勝。對此，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）則表示會提前舉行國會大選。

根據德國《明鏡》、《南德意志報》所發布的影片，史特拉赫2017年7月來到西班牙伊維薩島，與一名自稱是俄羅斯富商姪女的人見面，他願意提供一份重大的公共工程合約，使得女子在奧地利順利投資，前提是對方可以給予政治獻金，讓他能夠勝選。

這場秘密談話發生在一棟別墅內，史特拉赫躺在沙發上說話，看起來很放鬆。當時女子表明她有意收購奧地利的媒體《皇冠日報》，她可以換掉編輯團隊，藉此支持史特拉赫的自由黨。

作為交換，史特拉赫則表示他能提供公共契約，他還想要打造出對自己有利的媒體版圖，就像匈牙利極右派總理奧班（Viktor Orbán）一樣。他當時甚至推測，只要女子掌握住特定媒體，自由黨的支持率就能提高到34％，「如果你能在大選前3周接管《皇冠日報》，讓我們拿到首位，接下來什麼都好談。」

奧地利政府高層、庫爾茨的人民黨與史特拉赫的自由黨17日展開緊急會議。《路透社》無法驗證影片的真實性；德國報紙也並未說明如何取得畫面。

庫爾茨18日表示，奧地利自由黨（FPÖ）的行為傷害了他們的變革之路，未來會盡快舉行大選。奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）則說明此次選舉是必要的，他會與庫爾茨討論有關選舉的下一步措施。