點黑咖店員卻給牛奶巧克力！過敏男喝一口險死　一度失去知覺

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英國22歲醫護人員布朗（George Brown）今年3月到麥當勞點了杯熱的黑咖啡，但這看似稀鬆平常的生活鎖事卻差點要了他的命，因為他患有嚴重乳糖過敏，而店員卻把黑咖啡誤給成牛奶巧克力，他在喝了一口之後，身體立刻出現氣喘、暈眩、呼吸短促、舌頭腫脹等症狀，甚至一度失去知覺，所幸他的同事立刻給他藥物，並叫車把他緊急送醫，成功保住性命。

英媒《曼徹斯特晚報》引述布朗的說法指出，他在3月3日來到自助點餐機前點了杯黑咖啡，希望能把人為失誤的風險降到最低，但接下來所發生的事情，並沒有朝著他所想的方向發展。

事發當下，布朗在不小心喝了一口牛奶巧克力之後，就立刻把嘴巴裡的那一小口吐掉，但他的舌頭隨即腫了起來，「我當時感到氣喘、暈眩、呼吸短促。」他的同事麥克瑪納斯（Richard McManus）見狀立刻給了他抗組織胺等藥物緩解腫脹症狀，並叫車把布朗緊急送醫。據了解，布朗一度失去知覺，在醫師的照料之下，他的狀況才逐漸恢復。

布朗坦承，他在喝飲料之前並沒有確認內容物，很慶幸身旁有個幫得上忙的同事照應。他事後也告知麥當勞此一狀況，但最後換來的道歉，只是一杯黑咖啡、一份早餐以及價值10英鎊（約新台幣400元）的餐券，「他們犯錯的後果很有可能是致命的，只不過，從對方的反應來看，他們並沒有意識到這一點。」

對此，麥當勞發聲明表示，「我們絕對視此為不可接受的錯誤，並真誠地向客戶道歉。我們有許多程序來避免訂單錯誤，但在這件事情當中，這些程序顯然沒有被遵守…餐廳員工已接受額外培訓，確保類似情況不再重演。」